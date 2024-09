Grave perdita per il tennista azzurro Jannik Sinner. Nelle scorse è morta la sua amata zia Margith, a cui ha dedicato il successo storico agli Us Open. La zia di Sinner è venuta a mancare dopo una malattia che se l’è portata via all’età di cinquantasei anni. Un lutto duro da digerire per Jannik e la sua famiglia, anche se la notizia non è arrivata del tutto inaspettatamente. Già dalla dedica fatta dal campione agli Us Open si era intuito che la situazione di salute della zia era molto difficile, per non dire compromessa.

“Mia zia non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute”, aveva detto il campione senza nascondere la sua preoccupazione. Oggi a piangere zia Margith è tutta la famiglia Sinner, che si è compattata per affrontare al meglio il dolore. “Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa”, si legge nel necrologio.

Jannik Sinner in lutto, è morta la zia Margith: “Passavamo molto tempo insieme e poi…”

Tanti i messaggi di vicinanza dei tifosi a Jannik Sinner, dopo la morte di sua zia Margith. “Aveva fatto capire chiaramente il suo legame con la zia”, scrive un utente su Instagram dopo aver mostrato il proprio affetto al campione. Sorella della mamma di Jannik, zia Margith stava combattendo da tempo contro una malattia che aveva spinto lo stesso tennista, dopo il grande successo nel torneo, a fare immediato ritorno in Italia per un ultimo saluto ed un abbraccio di addio.

“Trascorrevo molto tempo con mia zia, abbiamo passato l’estate insieme e per me è una persona molto importante”, aveva confidato Sinner in una intervista, parlando proprio della sua amata zia.

