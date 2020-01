Januzaj al Milan?/ Calciomercato, sfida alla Roma: l’agente apre ai rossoneri

Nome nuovo per le squadre italiane, Adnan Januzaj finisce nel mirino dei top club italiani: il talento belga piace a Milan e Roma. L’esterno offensivo ha raccolto 13 presenze e 4 gol tra Liga e Copa del Rey con la maglia della Real Sociedad e sarebbe pronto a vivere una nuova esperienza dopo un anno e mezzo con la casacca biancoblu: la Roma sta pensando a lui per sostituire l’infortunato Nicolò Zaniolo ma attenzione alla concorrenza del Milan. La dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili per rinforzare il reparto avanzato di mister Stefano Pioli ed un assist importante arriva dal suo agente…

«Posso confermare che c’è un interesse del Milan per il mio assistito, direbbe di sì ai rossoneri, ma piace anche alla Roma. Adnan può approdare in Serie A già in questa sessione di mercato» le parole del procuratore Dirk de Vriese ai microfoni di Calciomercato.com. Un’apertura importante, dunque, con il Diavolo pronto a recitare il ruolo di protagonista di questa sessione di mercato invernale dopo il colpaccio Zlatan Ibrahimovic. Ricordiamo che il Milan è anche alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e l’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Emre Can, tedesco in uscita dalla Juventus. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

