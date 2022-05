Jaqueline Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo/ Rapporti tesi con mamma Heather Parisi

Ormai da tempo Jaqueline di Giacomo e Ultimo non nascondono più il loro amore e fanno vedere apertamente sui social quanto siano legati. I due fanno coppia fissa ormai da più di un anno e non mancano di condividere sui rispettivi social alcuni scatti in cui appare evidente il sentimento che li lega e che li porta spesso a viaggiare, passione comune ad entrambi.

Il cantante, che ha trionfato nelle Nuove Proposte a Sanremo nel 2018, è sempre stato piuttosto riservato e ha spesso evitato di parlare della sua vita privata, ma da quando c’è Jaqueline al suo fianco ha cambiato in parte il suo modo di agire. Qualche tempo fa le aveva così dedicato un post da cui traspariva la sua gratitudine: “Hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine – ha scritto lui su Instagram -. E così adesso ogni angolo di casa ha la sua voce. Mi hai salvato dalla solitidine e dalle cose materiali/inutili della vita, te ne sarò grato sempre”.

Jaqueline Di Giacomo ora è felice con Ultimo ma con mamma Heather…

Il nome di Jaqueline Di Giacomo non è del tutto nuovo per il pubblico, ma era anzi noto ben prima che iniziasse la sua relazione con Ultimo. Lei è infatti la secondogenita di Heather Parisi, che lei ha avuto dal legame con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. La ragazza è davvero legatissima alla sorella, Rebecca, nonostante le due siano figlie di padri diversi.

Decisamente diverso è invece il rapporto che lei ha con la ahowgirl. Le due, infatti, non si parlano da tempo, soprattutto da quando l’artista si è trasferita in Cina insieme al suo nuovo compagno, da cui ha avuto due gemellini, Questo atteggiamento non è andato giù a Jaqueline, che non ha esitato ad attaccarla mentre la mamma era ospite di Barbara D’Urso: “Perché non le chiedete dove sono le altre figlie? Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa” – aveva scritto lei sui social.

Qualche tempo fa lei aveva manifestato ancora più apertamente la sua posizione: “Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo. Sono una ragazza di diciannove anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita”











