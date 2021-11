Jared Leto hot: “Nudo quando mangio e dormo”/ “In casa ho una ghigliottina”

Jared Leto, in piena promozione del film House of Gucci, ha risposto nel talk di Ellen DeGeneres ad una serie di domande scottanti, alcune anche molto personali. Ad esempio, la conduttrice ha chiesto all’attore cosa facesse nudo, oltre la doccia, così Jared Leto ha spiegato: “Sono nudo quando dormo, poi mangio spesso nudo e infine quando faccio sess*”. Con questa risposta l’attore ha provocato le risate e gli applausi del pubblico presente in sala.

Nel corso della chiacchierata, Jared Leto ha ricordato di come da ragazzino ebbe una cotta per Barbara Eden e Christopher Walken, rivelando anche alcuni retroscena della sua infanzia, come quando fu licenziato dal cinema mentre faceva la maschera perché aveva iniziato a vendere droga sul retro. Inoltre, in casa “ho una ghigliottina”.

Jared Leto da Ellen DeGeneres fa rivelazioni piccanti

Jared Leto sarà ben presto presente in tutte le sale cinematografiche italiane con l’interpretazione di Paolo, cugino di Maurizio Gucci, in House of Gucci, così la presentatrice, dopo avergli chiesto di dirle qualcosa di romantico con un accento italiano, ha abbozzato una risposta: “So chicca”.

Dopo questo piccolo siparietto dell’attore, la conduttrice ha cercato di contribuirvi, pronunciando alcune parole incomprensibili con, al posto dell’idioma italiano, un tipico accento da mafia movie, come nei migliori film di Scorsese.

