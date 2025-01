Amanda Lecciso nel mirino della Casa del Grande Fratello: botta e risposta al veleno

Tutti (o quasi) contro Amanda Lecciso al Grande Fratello. Il gruppo composto da le Non è la Rai, Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta hanno avuto, nel corso degli ultimi giorni, ha avuto nei suoi confronti parole molto dure. C’è chi la definisce falsa, chi snob, chi voltafaccia, chi invece una stratega. Lei ascolta tutti questi epiteti in diretta e replica a tono: “Le parole che si usano definiscono più la bocca da cui escono. Se dopo 4 mesi pensano questo, che continuassero a pensarlo.”

Tra le varie litiganti si inserisce poi anche Eva Grimaldi. All’attrice non va giù il comportamento che Amanda ha nei confronti di Maxime, che inizia a provare per lei sentimenti importanti. Per Eva, così come per altri nella Casa, Amanda starebbe prendendo in giro l’uomo. Un attacco che la Lecciso, però, non accetta: “Sei stata la prima l’altro giorno ad incoraggiare la nostra amicizia. Sei scorretta!”

Maxime però si schiera dalla parte di Amanda e difende la loro conoscenza: “Ci stiamo conoscendo e avvicinando, vado passo dopo passo.” Dopo tanti attacchi, arriva però una bella sorpresa per Amanda: l’incontro con sua nipote Jasmine Carrisi. Le due donne si abbracciano, Jasmine le dichiara tutto il suo rispetto e l’affetto nei suoi confronti. Poi, però, chiede di avere un confronto con Mariavittoria e Shaila, che più di tutte hanno attaccato Amanda. “Sei stata una grande delusione, Amanda ti ha dato il cuore!”, ha detto Jasmine a Mariavittoria. “Non amo i tuoi atteggiamenti da spettatrice, però almeno sei stata sempre coerente, questo te lo riconosco.”, ha invece detto a Shaila. E, infine, un consiglio per la zia: “Allontanati da Mariavittoria!”