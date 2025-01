Grande Fratello: anticipazioni e diretta 26a puntata

Lunedì 27 gennaio 2025, in prima serata, torna l’appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e da Rebecca Staffelli che raccoglierà le opinioni dei telespettatori sta diventando sempre più avvincente e imprevedibile. Dopo il ripescaggio di Helena Prestes, Iago Garcia, Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi, grazie ad un televoto flash, hanno guadagnato il bonus per tornare in gioco in caso di eliminazione Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Questa sera, tuttavia, un bonus potrebbe essere già utilizzato.

Al televoto per l’eliminazione, al termine della scorsa puntata, sono finiti proprio Lorenzo e Shaila insieme a Luca Calvani, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Iago Garcia. Dai sondaggi, a rischiare l’eliminazione sembrerebbero essere proprio gli Shailenzo. Andrà davvero vocì o ci sarà un colpo di scena?

Grande Fratello: 3 nuovi concorrenti e una sorpresa per Amanda Lecciso

Nonostante siano trascorsi più di quattro mesi dalla prima puntata, nella casa del Grande Fratello c’è ancora spazio per nuovi concorrenti. Questa sera, infatti, a varcare la porta rossa saranno tre, nuovi personaggi pronti a rompere il già precario equilibrio. Nella Casa, così, arriveranno il maestro di sci Mattia Fumagalli e l’argentino Federico Chimirri, chef e DJ. Con loro, poi, tornerà nella casa una delle vippone più amate del Grande Fratello Vip 5 ovvero Maria Teresa Ruta che ritroverà Stefania Orlando con cui, all’epoca, ha avuto diversi scontri.

Anche oggi, tuttavia, non mancheranno le sorprese e, a ricevere una sorpresa speciale sarà Amanda Lecciso che, dopo aver visto il tik tok con cui ha punzecchiato Shaila Gatta, potrà riabbracciare la nipote Jasmine Carrisi.

Il triangolo tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma

Tra gli argomenti più attesi della 26a puntata del Grande Fratello ci sarà anche il triangolo tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Durante i giorni in cui la modella brasiliana era fuori, Zeudi e Javier si sono avvicinati molto scoprendo di stare bene insieme e di volersi conoscere più a fondo. Entrambi, così, hanno raccontato la verità a Helena che, inizialmente ha reagito sportivamente, per poi scagliarsi contro Zeudi accusandola di averla presa in giro e di non credere affatto all’interesse che ha ribadito di provare per lei. Helena, inoltre, ha ammesso che avrebbe voluto una storia con Javier il quale ha ribadito nuovamente di vederla solo come amica. Cosa accadrà, dunque, tra i tre? Signorini, probabilmente, li metterà a confronto.

Nelle scorse ore, inoltre, c’è stato un clamoroso colpo di scena per un avvicinamento a sorpresa tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. L’attore e la cantante, dopo il ritorno nella casa di quest’ultima, non si erano rivolti la parola. Almeno fino a ieri sera quando Calvani ha cercato un contatto e tra i due c’è stato un lungo abbraccio. I due firmeranno la pace in diretta?

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

L’appuntamento con il Grande Fratello di questa sera è assolutamente imperdibile. Per vedere tutti i colpi di scena della nuova puntata del reality show, basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, invece, potete seguire la diretta streaming della puntata serale ma anche le avventure degli inquilini nella casa attraverso due regie differenti.