Jasmine Carrisi: “Aiuto, mi sono rotta l’occhio”/ Cos’è successo? Lenti a contatto…

Jasmine Carrisi preoccupa i fan lanciando un allarme su Instagram. “Mi sono rotta l’occhio. Aiuto”, ha detto la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Le parole di Jasmine hanno scatenato l’ansia tra i fans i quali, poco dopo, sono stati rassicurati dalla stessa Jasmine che ha spiegato di aver usato troppo a lungo le lenti a contatto stressando l’occhio. Per risolvere il problema, Jasmine dovrà indossare per un periodo gli occhiali da vista. Tanti i numerosi messaggi che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha ricevuto da parte dei fans che, precocupati per l’annuncio, hanno chiesto immediatamente le sue condizioni. Fortunatamente, non si tratta di nulla di grave per Jasmine che ha assicurato che indosserà più spesso gli occhiali da vista per far guarire l’occhio.

Jasmine Carrisi e le curiosità dei fan: lei risponde sui social

Sempre molto presente sui social, Jasmine Carrisi ha deciso di soddisfare le curiosità dei fans rispondendo ad alcune domande. Qualcuno, infatti, le ha chiesto come riesca a mantenersi in forma, Jasmine ha risposto di allenarsi tre volte a settimana cercando di seguire un’alimentazione equilibrata. La figlia di Al Bano, inoltre, ha svelato di essere “acida” tutto il giorno quando si sveglia tardi svelando, poi, anche la marca preferita dei suoi trucchi. Impegnata con gli studi universitari e la musica, Jasmine sogna una collaborazione speciale per il futuro. “Sogno un featuring tra mio padre e un trapper“, ha detto nel corso di un’intervista rilasciata a Mediaset.



© RIPRODUZIONE RISERVATA