Jasmine Carrisi/ “Spettacolo? Ci sto prendendo mano..”, l’amore di Alessandro Greco..

Jasmine Carrisi è ormai la celebre figlia di Al Bano Carrisi. Lui oggi sarà ospite a Domenica In dall’amica Mara Venier e in molti sono convinti che, come al solito, ci sarà un video messaggio o una sorpresa per l’artista pugliese. Spesso le protagoniste sono proprio le figlie avute da Romina Power e che, in qualche modo, provano a sfondare nel mondo dello spettacolo, ma questa volta potrebbe toccare alla piccola Jasmine. La giovane Carrisi ha preso ormai la strada della televisione e dello spettacolo passando dalle interviste al fianco di mamma Loredana Lecciso o di papà, all’azione come giudice, all’inizio molto contestato, di The Voice Senior. Per fortuna l’esperienza è andata bene ed è servita a farle abbattere alcune barriere ma altre, insieme ai pregiudizi che coinvolgono la sua famiglia e sua madre, sono ancora ben alte, riuscirà Jasmine a buttarle giù lavorando duro?

Jasmine Carrisi ha rivoluzionato la sua vita, si allontanerà anche da Alessandro Greco?

Intanto, in questi ultimi mesi, nonostante la pandemia in corso, Jasmine Carrisi è riuscita a diplomarsi e iniziare i suoi studi universitari in quel di Milano per la gioia di mamma e un po’ meno del papà che l’ha dovuta salutare lasciandola volare via lontano. Per fortuna i suoi genitori hanno le possibilità di andare avanti e indietro salendo da un aereo e scendendo dall’altro e questo significa che per loro le distanze non sono poi così accentuate. Jasmine Carrisi ha iniziato la sua nuova vita a Milano strizzando l’occhio allo spettacolo “al quale ormai sta prendendo la mano” ma senza dimenticare il suo amato Alessandro Greco. I due stanno insieme ormai da un paio di anni con l’approvazione di papà Al Bano, questi sconvolgimenti nella sua vita la allontaneranno anche da lui?



