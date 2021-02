Loredana Lecciso, compagna Al Bano Carrisi/ “Dopo la guerra torna la pace e..”

Loredana Lecciso è la compagna di Al Bano Carrisi, o almeno così sembra dopo l’ultimo riavvicinamento confermato dagli stessi interessati. Il pugliese oggi sarà ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In per portare la sua storia, il lutto per la morte della mamma ma anche la sua carriera, riuscirà davvero a dire qualcosa del suo ultimo periodo al fianco della compagna nonché madre dei suoi ultimi figli? Quello che è certo che i due hanno avuto modo di ritrovare la pace dopo la tempesta chiamata Romina Power. Lei e il suo ex si sono avvicinati per il tour che li ha portati in tutta Europa e questo, sommato al gossip che non fa mai male, ha messo in crisi il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso. Le due si sono punzecchiate anche via social e in una serie di botte e risposte in tv in programmi televisivi diversi ma chiudendo con la musica, si è chiuso anche con le scaramucce.

Loredana Lecciso è tornata da Al Bano Carrisi, pace fatta dopo la tempesta Romina Power

In un’intervista rilasciata a inizio anno al settimanale “Nuovo Tv”, Loredana Lecciso ha confermato il ritorno di fiamma o, almeno, della pace del marito: “Sono qui per confermare la nostra ritrovata serenità”. Con queste poche parole ha deciso bene di chiudere la bocca ai pettegolezzi che in questi mesi hanno messo a dura prova la sua famiglia e, forse, anche la serenità dei suoi figli presi di mira anche sui social. Loredana Lecciso ha avuto modo di rimanere sempre nella tenuta Carrisi in Puglia, facendo spesso la spola con Milano soprattutto per via del trasferimento della figlia Jasmine per studio, ma sicuramente è sempre rimasto al fianco di Al Bano soprattutto dopo la morte della sua amata mamma.



