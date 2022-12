Jasmine Carrisi, debutto TV con papà Albano e mamma Lecciso/ Arriva ‘I Carrisi’

Jasmine Carrisi verso il nuovo debutto tv

Jasmine Carrisi, oltre l’etichetta di “figlia di”, si presenta come una giovane donna alla ricerca del riscatto personale, in replica agli haters e in vista di una nuova serie TV. Così come si apprende dalla nuova intervista concessa dalla giovane a Nuovo TV, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, la figlia d’arte del cantante Al Bano Carrisi e la showgirl Loredana Lecciso é stata ingaggiata per un importante progetto. Si tratta delle riprese della serie TV in cantiere, titolata I Carrisi, che nasce con un obiettivo molto semplice. Quello di presentare la famiglia di Jasmine Carrisi all’occhio pubblico, al di là del peso delle etichette e quindi i pettegolezzi. «La gente pensa di sapere tutto della mia famiglia, invece non è così-, fa sapere la biondissima figlia d’arte, tra le altre dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa-. Ecco perché ho deciso di girare una docuserie con i miei genitori. Il pubblico capirà chi siamo veramente».

La primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sembra, quindi, avere le idee chiare sul futuro che l’attende. Questo, soprattutto dal momento che ha riscosso il successo con Nessuno mai, il singolo dove si presta alla collaborazione musicale con il padre Albano Carrisi e il rapper Clementino.

Incalzata sui genitori vip, rispetto al ruolo genitoriale, poi la 21enne si direbbe grata all’esempio di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: «Sono piuttosto bravi a bilanciarsi in entrambi i ruoli. Sono sempre stati molto aperti sia con me sia con mio fratello Bido. La libertà che ci hanno concesso, sin da quando eravamo bambini, ci ha spinto ad autoresponsabilizzarci. Mamma e papà tengono molto alla nostra indipendenza».

Su Real Time arriva la Big family e…

Mentre sale l’attesa generale per l’inizio della messa in onda in chiaro tv della serie, in partenza su Real Time, Jasmine Carrisi replica poi all’indiscrezione del gossip made in Italy che la vedrebbe in procinto di sbarcare a L’isola dei famosi 2023, come concorrente ufficiale: “Quando si parla di reality sono sempre un po’ indecisa. Da un lato mi piacerebbe, perché mi affascina la possibilità di farmi conoscere meglio dal pubblico, dall’altra invece mi blocca l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica, che in questo momento è la mia priorità». Nel frattempo, Jasmine Carrisi si tiene impegnata alle prese con le riprese della serie TV che la vede protagonista con mamma e papà vip, insieme al componente più “nip” della famiglia: Albano jr ovvero Bido.

