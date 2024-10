Jasmine Carrisi e il rapporto con la zia Amanda Lecciso: “Una delle mie migliori amiche“

Amanda Lecciso è una delle concorrenti del Grande Fratello 2024, entrata nella Casa più spiata d’Italia a edizione già iniziata e desiderosa di farsi conoscere al grande pubblico. La sorella di Loredana Lecciso può contare sul supporto incondizionato della sua famiglia, che da casa sta facendo il tifo per lei, e in particolare della nipote Jasmine Carrisi. Lei è infatti una delle sue più grandi fan e la sta supportando in questa avventura televisiva, come raccontato dalla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in un’intervista rilasciata a Tag24.

Jasmine Carrisi: "Fidanzato? Ragazzi ti mettono le corna e ti ghostano"/ "Ballando 2024? Mi piacerebbe farlo"

“Seguo costantemente Amanda e ormai sono diventata una sua fan, mi manca ma la supporterò in casa fine alla fine“, ha ammesso Jasmine Carrisi. Con lei, spiega, “abbiamo da sempre avuto un ottimo rapporto, quando ero piccola era molto protettiva nei miei confronti e si prendeva tanta cura di me. Ad oggi è una delle mie migliori amiche, le posso parlare di tutto e so che non mi giudicherà“.

Fidanzato Jasmine Carrisi chi è?/ La figlia di Al Bano: "Io fidanzata? Ho bisogno dei miei spazi adesso"

Jasmine Carrisi sul Grande Fratello 2024: “Adoro Jessica e Javier“

Jasmine Carrisi non si è soffermata solo sul rapporto stretto e confidenziale costruito con zia Amanda Lecciso nel corso degli anni, ma anche sull’edizione del Grande Fratello 2024 attualmente in corso. Grandissima appassionata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la ragazza nel corso dell’intervista a Tag24 ha tracciato un iniziale bilancio dei suoi concorrenti preferiti: “Seguo tanto il Grande Fratello per ovvi motivi, adoro Jessica che ho avuto il piacere di conoscerla perché è amica di mia sorella. Adoro Javier, sia caratterialmente che esteticamente (è oggettivamente un gran figo)“.

Jasmine Carrisi, l’ex fidanzato Alessandro Greco: perché è finita?/ Il rapporto con Pierangelo Greco

C’è però qualche concorrente che ancora fatica a decifrare e che non le ha lasciato sinora una buona impressione, senza però rivelare nomi e cognomi: “Ho anche qualche antipatia di gente che mi sembra poco corretta e coerente“.