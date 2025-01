Jasmine Carrisi e il rapporto con la zia Amanda Lecciso

Jasmine Carrisi è legatissima alla zia Amanda Lecciso che sta seguendo con molto interesse nella casa del Grande Fratello. La figlia di Albano e Loredana Lecciso è molto attenta a tutto ciò che avviene nella casa e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Samantha Suriani per Tag24 ha spiegato che, avendo sempre seguito il reality show condotto da Alfonso Signorini, entrerebbe nella casa in questo momento principalmente per dare supporto ad Amanda Lecciso che, in queste settimane, sta difendendo dalle critiche degli altri concorrenti anche attraverso contenuti social.

“Se mi piacerebbe entrare? Assolutamente sì, a trovare mia zia. Anche come concorrente credo che sia una esperienza molto utile e importante, ma non so se ne avrei il coraggio”, ha ammesso Jasmine che, oltre ad essere impegnata con gli studi, ha anche la propria carriera musicale da portare avanti.

Jasmine Carrisi su Shaila Gatta e Javier Martinez

“Ho sempre seguito il Grande Fratello, ma per ovvi motivi mai come questa edizione. Penso che ci siano e ci siano stati personaggi molto interessanti e che ognuno abbia la propria storia da raccontate“, le parole di Jasmine Carrisi sull’esperienza in generale del Grande Fratello. Poi si è soffermata sul video TikTok che ha realizzato rispondendo a Shaila Gatta con cui Amanda Lecci non ha un bel rapporto all’interno della casa.

“Cosa direi a Shaila? Le direi che sosterrò sempre mia zia e se dicono qualcosa contro di lei è come se lo stessero facendo a me, rifarei i video mille volte“, ha aggiunto la Carrisi che ha poi svelato di aver tifato per Helena Prestes e che, ora, dopo l’eliminazione della modella, il suo preferito è Javier Martinez oltre a zia Amanda. “Personalmente tifavo per Helena. Ad oggi i miei preferiti sono Javier e, ovviamente, Amanda“, ha concluso.