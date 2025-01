Ormai è chiaro che tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta al Grande Fratello non corre buon sangue e durante l’ultima puntata di mercoledì sera si è vista anche una discussione piuttosto accesa. La ballerina non riesce proprio a sopportare la sorella di Loredana Lecciso e di recente tra le parole poco carine nei suoi confronti ha anche parlato di Jasmine Carrisi, sua nipote. Quest’ultima, si è fatta sentire sui social inviando una frecciata all’ex velina.

Durante il confronto tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta durante la puntata di mercoledì 8 gennaio 2025, si è vista tutta l’intolleranza tra le due. I fan hanno subito pensato che il motivo della loro antipatia sia dovuto a Lorenzo Spolverato, dato che Shaila Gatta da quando Amanda si è avvicinata al suo compagno ha iniziato a provare una certa gelosia. C’è da dire che durante la loro breve separazione la sorella della Lecciso si è sdraiata nel letto con lui suscitando non poche reazioni sui social.

Mentre al Grande Fratello le due si sono messe a litigare, sia Amanda Lecciso che Jasmine Carrisi hanno avuto la loro reazione sui social. La prima ha scritto un post con questo commento: “Ditemi che sto sentendo male….Amanda continua a volare alto“, incitando la sorella e sostenendola in questo percorso al Grande Fratello 2024. Jasmine Carrisi aveva invece pubblicato un TikTok in cui recitava una frase riportata da un altro video: “Benvenuti e benvenute in un rituale di vendetta“. Nella didascalia, la ragazza ha scritto che quella sarebbe stata lei nel caso in cui vedesse ancora alcune “soggette” parlare male di Amanda.

Negli scorsi giorni, da quando è scoppiata la diatriba tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta, sono uscite alcune verità scomode per la famiglia Lecciso. L’ex velina ha infatti dichiarato di provare antipatia per la nipote di Amanda: “Non mi piace, mi sta antipatica. Uscita da qui sei la stessa che sei entrata, ma che sei venuta a fare? Osa un po’”. E ancora: “fatti conoscere. Se no sarai sempre la sorella delle Lecciso”. Poi ha criticato ancora la figura di Jasmine Carrisi, inveendo contro il fatto che quest’ultima faccia i TikTok per difendere la zia. Come finirà questa guerra infinita tra le due concorrenti del Grande Fratello? Ma soprattutto, quali saranno i veri motivi di queste discordie?