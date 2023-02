Jasmine Carrisi: “Nata sotto riflettori, ma sono timida”/ “Figlia di? Che fastidio!”

Jasmine Carrisi, ospite a Nei tuoi panni, ha parlato della sua infanzia sotto i riflettori. “Io sono letteralmente nata davanti alla telecamera davanti. È proprio per questo che ho sviluppato una certa timidezza, mi ha scaturito l’effetto contrario. È strano vivere con dei genitori famosi come Al Bano e Loredana Lecciso”, ha ammesso. È per questo motivo che non sempre l’infanzia è stata semplice. “Da bambina mi sembrava la normalità, tutti riconoscevano e salutavano papà. Io pensavo semplicemente che avesse tanti amici. Crescendo, le cose sono cambiate. Spesso mi dava fastidio che tutti conoscessero la mia vita, passavo dalle edicole e c’erano i giornali con le copertine sulla mia famiglia”.

Adesso ha imparato a fare i conti con la popolarità, tanto che è diventata anche molto famosa sui social network. “Tik Tok mi diverte, coinvolgo anche papà che seppure sia un vero boomer è molto predisposto”, ha raccontato. Ed anche se a volte arrivano delle critiche, non se ne cura. “Mi accusano di essermi rifatta qualsiasi cosa, anche gli zigomi. Dalle mie foto da bambina invece è evidente che non è così. L’unico ritocco è stato il filler alle labbra. Qualora mi fossi rifatta qualcos’altro, lo avrei detto, sono onesta. I filtri? Non amo modificare le mie foto, non voglio vedere un’immagine di me che non è corrispondente alla realtà”.

Jasmine Carrisi: “Nata sotto riflettori, ma sono timida”. L’amore per la musica

Jasmine Carrisi, nel salotto di Mia Ceran, ha raccontato anche del suo amore per la musica, trasmesso proprio dalla sua famiglia. “I ricordi migliori che ho di quando ero bambina sono i concerti, seguivo papà Al Bano in giro per il mondo”, ha ricordato. Adesso sta compiendo i suoi stessi passi, cercando di guadagnarsi l’affetto del pubblico. “L’etichetta di figlia di mi dà fastidio, perché fa sì che sia anche più difficile emergere. Le persone che mi vedono in televisione hanno dei pregiudizi, credono che sia raccomandata. Devo ammettere però che è anche un trampolino di lancio, non avrei avuto le stesse opportunità”.

Il brano di debutto della cantante è “Ego”, mentre di recente è uscito un brano realizzato in collaborazione con Al Bano e Clementino. “Lo adoro, è simpatico e fa una musica pazzesca. È stato bello lavorare insieme”, ha detto in riferimento al rapper. E sugli aiuti del papà: “Quando sto per produrre un nuovo pezzo, prima registro seguendo le mie idee e soltanto dopo glielo faccio sentire per approvazione. Non mi piace farlo intervenire prima che il prodotto sia finito”, ha rivelato.











