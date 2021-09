Jasmine Carrisi, salta l’accordo per Grande Fratello Vip/ Nel cast entra Carmen Russo

Seembrava ormai essere un elemento certo del cast del Grande Fratello Vip 6, invece Jasmine Carrisi non ci sarà. Sarebbe saltato proprio ad un passo dalla firma l’accordo della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso che, quindi, non farà il suo ingresso nella Casa. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela, che su Dagospia scrive: “Dopo l’esclusione di The Voice Senior la giovane cantante era stata contattata, era iniziata una vera e propria trattativa che sembrava andare dritta verso l’esito positivo ma alla fine l’accordo non sarebbe stato trovato.”

Solo pochi giorni fa, la partecipazione della giovane Carrisi sembrava certa ma, a quanto pare, un intoppo ha ostacolaro il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. E, rimanendo in tema, la fonte svela che c’è per i grandi fan del reality una bella novità: torna la classica diretta.

Si legge infatti: “i telespettatori fedelissimi possono gioire e prepararsi ai tanti scivoloni in arrivo: su Mediaset Extra tornerà la vera diretta, questa volta senza la parziale differita.” Le novità non sono finite qui. Se Jasmine Carrisi non farà parte del cast del Grande Fratello Vip 6, TvBlog annuncia che è ormai certa la presenza di due volti noti: Tommaso Eletti di Temptation Island e Carmen Russo. Quest’ultima ha già parteciparo al reality nella seconda edizione e si prepara per fare il suo ritorno nella Casa di Canale 5. Di Tommaso, invece, si è già molto vociferato in queste settimane, tant’è che potrebbe essere il protagonista del primo flirt di questa edizione.

