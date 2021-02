Jasmine Carrisi e la sua metamorfosi/ La figlia di Al Bano tra musica e moda

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è ancora molto giovane, ma si sta già rivelando una preziosa certezza nel mondo dello spettacolo e della musica. A dispetto della sua età decisamente verde (compirà 20 anni il prossimo 15 giugno), la ragazza ha dimostrato di possedere i numeri necessari per reggere la pressione dei riflettori e intraprendere una carriera in ambito televisivo e non solo. La giovane, la cui bellezza da più parti è stata riconosciuta addirittura come superiore a quella di sua madre, ha già esordito nell’universo musicale con il suo singolo “Ego” e vanta un piccolo retroterra cinematografico: a 17 anni, infatti, ha interpretato il ruolo di Isabella d’Aragona nel lungometraggio “La dama e l’Ermellino”, che, nel cast, registrava anche la presenza di attori del calibro di Fabio Fulco.

In tempi decisamente più recenti, l’abbiamo vista divertirsi nei panni di giurata accanto al padre a “The Voice Senior”, trasmissione di Rai Uno che ha visto mettersi in gioco cantanti di età superiore ai 60 anni. Seguitissima sui social network, con particolare riferimento a Instagram, Jasmine Carrisi Jasmine è stata spesso vittima degli attacchi degli haters, che hanno criticato il suo aspetto provocante e ventilato l’ipotesi di un ricorso alla chirurgia estetica. Fortunatamente, ha una grande spalla su cui contare: suo fratello Bido, che risulta essere protettivo e amorevole nei suoi confronti.

JASMINE CARRISI E LA SUA METAMORFOSI: MODELLA PERFETTA

Jasmine Carrisi, dicevamo, si è dimostrata a proprio agio a contatto con il pubblico e le telecamere. D’altro canto, la bionda figlia di Al Bano è abituata sin dalla nascita a una sovraesposizione mediatica difficile da rendere a parole e ha dimostrato di possedere le stimmate della predestinata. Se abbiamo menzionato in precedenza il suo debutto da cantante, è d’uopo spendere due parole anche sulla sua avventura da modella: i suoi occhi verdi e la sua genuina bellezza sono stati selezionati da un marchio d’abbigliamento specializzato nel confezionamento di abiti realizzati in Italia ed ecosostenibili, riservati a donne dinamiche, moderne e ultra-femminili. Gli scatti che vedono protagonista la quasi ventenne hanno fatto il giro del web, raccogliendo ampi consensi e anche qualche immancabile critica, a cui, tuttavia, Jasmine ha ormai imparato a tenere testa e a non dare troppo peso. Crescendo, la ragazza ha anche modificato il suo look e il suo stile: solitamente la si vedeva negli scatti insieme ai genitori con indosso abiti lunghi, da sera, tanto eleganti quanto impegnativi. Ora, invece, le prospettive sono radicalmente mutate: lo si è visto a “The Voice Senior”, con Jasmine che ha optato per outfit decisamente più aggressivi e grintosi, tesi a spazzare via ogni incertezza o perplessità: la signorina Carrisi è definitivamente matura e pronta per spiccare il volo nell’universo dello spettacolo.



