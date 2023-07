Jasmine Carrisi tra il Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle?/ La figlia di Albano svela la verità

Jasmine Carrisi, rumors sul Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle

Jasmine Carrisi, la figlia di albano e Loredana Lecciso, ha scelto la strada della musica iniziando un proprio percorso che le sta regalando le prime soddisfazioni. Il nome di Jasmine, tuttavia, continua ad essere molto allettante per i reality show. Già in passato, il suo nome è stato accostato al Grande Fratello Vip anche se, poi, i vari rumors si sono rivelati infondati. Alla vigilia della nuova stagione televisiva, tuttavia, il nome della Carrisi torna in pole per la partecipazione a due dei programmi più attesi ovvero il Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle.

Jasmine Carrisi, figlia Al Bano: il rapporto con Romina Power/ "Non fa parte del mio nucleo…"

Un nome, quello di Jasmine, che stuzzica non solo gli autori dei programmi, ma anche il pubblico. Non avendo mai partecipato ad altri reality come concorrente, il nome di Jasmine Carrisi sarebbe perfetto per entrambi, ma la figlia della Lecciso sta davvero valutando tale possibilità?

Le parole di Jasmine Carrisi

A parlare della possibilità di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip o dell’eventuale partecipazione a Ballando con le stelle è stata la stessa Jasmine Carrisi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero. “Devo dire che Ballando con le Stelle mi piace tantissimo, però non è previsto che io concorra quest’anno, anche se mi piacerebbe in futuro. Sul Grande Fratello mi è stato chiesto in modo vago. La considero comunque un’esperienza da fare in futuro”, le parole di Jasmine.

JASMINE CARRISI: "NESSUNA COMPETIZIONE CON PAPÀ ALBANO"/ "Nessun fidanzato. Le mie sorelle mi consigliano..."

La Carrisi ha poi parlato anche di Sanremo a cui papà albano è legatissimo: “Fare il Festival di Sanremo? Questa è la massima aspirazione, come credo sia per tutti i cantanti. Per ora, però è solo un sogno. Le critiche che mi rivolgono? Da piccola ci stavo male ma oggi li accetto, riesco a distaccarmi. Ho sempre detto di aver fatto il filler alle labbra! Però, nonostante io sia molto aperta verso l’ipotesi dei ritocchi, non ne ho fatti”.

LEGGI ANCHE:

Concorrenti Grande Fratello Vip 8, chi sono?/ Da Annalisa Chirico a Viola Valentino: nuove indiscrezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA