Jasmine Carrisi, figlia Al Bano: il rapporto con Romina Power/ “Non fa parte del mio nucleo…”

Jasmine Carrisi, dalle prime tappe nel mondo dello spettacolo alla “frecciatina” per Romina Power

Di pari passo con la notorietà e popolarità genitoriale, i cosiddetti “figli d’arte” attirano spesso la curiosità degli appassionati, soprattutto quando si tratta di personaggi avvezzi al mondo dello spettacolo. E’ questo il caso di Jasmine Carrisi, figlia dell’amato cantautore Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane sta muovendo i primi passi nel medesimo ambito paterno, riscuotendo già qualche piccola soddisfazione rispettando i doverosi step per un’effettiva crescita artistica.

Loredana Lecciso, stoccata a Romina Power dopo gli 80 anni di Al Bano/ "Ho fatto un passo indietro…"

Oltre alle news e curiosità riferite alle tappe professionali di Jasmine Carrisi – figlia di Al Bano e Loredana Lecciso – di recente ha attirato l’attenzione il rapporto, a quanto pare, non proprio idilliaco con l’ex moglie del cantautore, Romina Power. Come riporta il portale Leggo, è stata proprio la ventiduenne a spiegare meglio la vicenda in una recente intervista lanciando anche qualche “timida” stoccata alla cantante. Il contributo di Jasmine Carrisi sarebbe arrivato nel corso di una puntata di Oggi un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone. La figlia d’arte avrebbe raccontato diversi aneddoti personali, tra vita quotidiana e aspirazioni professionali; senza però dimenticare la figura di Romina Power.

Al Bano e Romina Power, quanto è durato il matrimonio e perché è finito/ "Colpa della Marijuana…"

Jasmine Carrisi, dal rapporto con le sorelle a quello con Romina Power: “Ci salutiamo, però…”

L’intervista di Jasmine Carrisi – figlia di Al Bano e Loredana Lecciso – ad Oggi è un altro giorno è partita dal rapporto della giovane con le sorelle, avute dal padre con Romina Power: Cristel e Romina Jr.. “Loro sono mie sorelle, parlo spesso con loro e mi confido molto. Mi fido dei loro consigli e mi aiutano sempre”. Parole al miele dunque da parte della ventiduenne, non proprio eguali quando il discorso si sposta sul rapporto con Romina Power. “Con lei non ho rapporto” – ha raccontato Serena Bortone, come riporta Leggo – “Ci salutiamo, ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo“.

Chi sono Tyrone Power e Linda Christian, genitori Romina Power/ "Mia madre era una calamita…"

Jasmine Carrisi ha dunque ammesso di avere un ottimo rapporto con le figlie di suo padre, Al Bano, nate dal matrimonio con Romina Power. Con quest’ultima però sembra non sussistere alcuna interazione, tanto professionale quanto affettiva. La giovane ventiduenne ha comunque usato parole rispettose, soprattutto nel menzionare il sodalizio artistico con suo padre. Ha però sottolineato – come riporta leggo – quanto la cantante non abbia nulla a che fare con il suo “nucleo”; chiaro riferimento ai suoi affetti più intimi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA