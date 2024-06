Jasmine Paolini, chi è e ha un fidanzato?/ Tutto su vita privata della semifinalista al Rolland Garros 2024

Chi è Jasmine Paolini, ha un fidanzato? Tutto sulla tennista in semifinale al Roland Garros 2024

È un periodo d’oro per il tennis italiano, dopo Jannik Sinner primo italiano nella storia ad essere il numero uno al mondo, un’altra giovane promessa è Jasmine Paolini, chi è? Classe 1996 ha 28 anni ed è originaria di Lucca in Toscana, il padre è italiano mentre sua madre è di origini polacche il cui Paese di origine a sua volta era del Ghana. Insomma le sue origini sono un incrocio tra varie culture. Una curiosità su Jasmine Paolini è che è alta solo 1,63 cm ma l’altezza per lei non è mai stata un problema: “L’altezza non è un deficit enorme. Nei tornei ci sono anche delle giocatrici non troppo alte. Ha i suoi pro e i suoi contro, come ogni cosa. Mi chiedo soltanto come servirei se fossi più alta. Forse lo farei un po’ meglio ma sarei meno agile”.

Diretta Swiatek Gauff/ Roland Garros 2024 streaming video tv: una semifinale da sogno! (oggi 6 giugno)

Pochissime le informazioni sulla sua vita privata, non si sa se Jasmine Paolini ha un fidanzato. In molti sul web si pongono questa domanda ma la tennista è particolarmente riservata. Le uniche informazioni note sono che è molto legata alla sua famiglia e soprattutto al fratello William, di poco più giovane di lei. Appassionata di musica i suoi artisti preferiti sono Jovanotti e Ligabue. Per il resto vige il massimo riserbo quindi per il momento sembra esserci nessun fidanzato per Jasmine Paolini o, qualora vi fosse, non è nota la sua identità.

Diretta Roland Garros 2024/ Zverev De Minaur streaming video tv: Andreeva batte Sabalenka, che colpo!

Jasmine Paolini: silenzio sul fidanzato ma è una giovane promessa del tennis: carriera e vittoria

Se poco si conosce sulla vita privata e sul fidanzato di Jasmine Paolini, lunghissimo nonostante la giovane età è il curriculum sportivo. Per quanto riguarda la carriera di Jasmine Paolini sin da piccola si appassiona al tennis, passiano trasmessale dal padre e dallo zio Adriano ed a 15 anni entra nel college federale di Tirrenia, dove ha di fatto preso seriamente in considerazione una carriera professionistica. La sua vita cambia radicalmente.

Nel corso della sua carriera Jasmine Paolini ha vinto due tornei nel circuito maggiore in singolare e si aggiudica nel febbraio del 2024 i WTA 1000 di Dubai, diventando la terza italiana di sempre ad aggiudicarsi il titolo in questa categoria, prima di lei c’erano riuscite solo Flavia Pennetta e Camilla Giorgi. La sua scalata verso il trionfo continua e l’aver eliminato Elena Rybakina con il punteggio di 6-2 4-6 6-4, le è valso l’approdo in semifinale del Roland Garros 2024. Da lunedì 10 giugno sarà di certo nella top 10. La sua prima volta in carriera.

Jannik Sinner numero 1 Atp/ Pietrangeli: "Bellissimo per lui e per tutta l'Italia, e adesso..." (esclusiva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA