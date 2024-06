Diretta Bolelli/Vavassori Arevalo/Pavic / Roland Garros 2024 streaming video tv: per lo Slam! (oggi 8 giugno)

DIRETTA BOLELLI/VAVASSORI AREVALO/PAVIC: PER IL TITOLO AL ROLAND GARROS 2024!

Ennesimo appuntamento per l’Italia al Roland Garros 2024: sabato 8 giugno è il giorno della diretta di Bolelli/Vavassori Arevalo/Pavic, la finale del doppio maschile. I due azzurri ci riprovano: lo scorso gennaio Simone Bolelli e Andrea Vavassori avevano perso la finale degli Australian Open contro la navigata coppia formata da Rohan Bopanna e Matthew Ebden, oggi dunque hanno la possibilità di fare il bis e, tanto per non farsi mancare niente, giovedì in semifinale hanno battuto proprio l’indiano e l’australiano, prendendosi una bellissima rivincita.

Per Simone Bolelli, 38 anni, ci sarebbe la possibilità di vincere uno Slam in doppio da quello che nel 2015, a Melbourne, aveva ottenuto in coppia con Fabio Fognini; sogna anche il giovane Vavassori, che nel frattempo ha iniziato a farsi notare anche a livello singolare. Inutile dire che i due saranno presenti anche alle Olimpiadi di Parigi, che si giocheranno proprio qui, e puntano un posto alle Atp Finals di fine stagione; intanto però scopriremo se nella finale di Bolelli/Vavassori Arevalo/Pavic riusciranno a vincere il titolo Slam al Roland Garros 2024.

DIRETTA BOLELLI/VAVASSORI AREVALO PAVIC: COME VEDERE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Il Roland Garros 2024 è appannaggio di Eurosport e dunque non farà eccezione la diretta tv di Bolelli/Vavassori Arevalo Pavic: la finale del doppio maschile di oggi sarà garantita da uno dei due canali di questa emittente, disponibili per gli abbonati alla televisione satellitare ai numeri 210 e 211 del decoder di Sky. Ricordiamo poi che il servizio di diretta streaming video sarà garantito come sempre dalle tre piattaforme Discovery Plus, DAZN e Now Tv, anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA BOLELLI/VAVASSORI AREVALO PAVIC: QUINTA FINALE PER I DUE

Manca sempre meno all’appuntamento con la diretta di Bolelli/Vavassori Arevalo Pavic: per i due azzurri si tratta della quinta finale in coppia, al Roland Garros 2024 ci sarà la possibilità di vincere il secondo titolo. Il primo è arrivato a febbraio, a Buenos Aires: curiosamente Bolelli aveva già vinto questo Atp 250 l’anno precedente, solo che in quel caso faceva ancora coppia con il fidatissimo Fognini con cui come già detto ha formato un duo davvero affiatato e vincente. Ci sono poi tre finali perse per Bolelli e Vavassori: oltre a quella degli Australian Open, quelle di Halle e Umago.

Il che ci dice, tra le altre cose, che i due italiani sono stati in grado di andare a giocarsi il titolo su qualunque superficie; forse la terra rimane il loro punto di riferimento ma oggi sarà durissima, perché sia Marcelo Arevalo che Mate Pavic hanno già vinto degli Slam, il croato è stato il primo giocatore del suo Paese a prendersi il numero 1 nel ranking di doppio e ha formato una coppia straordinaria con il connazionale Nikola Mektic, per anni i due sono stati punti di riferimento della specialità e dunque quantomeno si parte alla pari, ma forse ancora con un leggero vantaggio per gli avversari.











