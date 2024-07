Jasmine Paolini ha un fidanzato?/ I successi sportivi ‘oscurano’ le curiosità di gossip

Il mondo del tennis continua ad essere teatro di soddisfazioni incredibili per lo sport italiano, e non solo per gli storici successi e record di questi mesi con la firma di Jannik Sinner. Anche tra le file del settore femminile c’è chi sta regalando emozioni uniche agli appassionati e che, passando per gli ottavi di finale di Wimbledon 2024, può impreziosire il proprio palmarès con un traguardo storico: stiamo parlando di Jasmine Paolini.

Come spesso accade, in un momento di particolare notorietà – che si tratti di sport o di altri settori – i riflettori si accendono in maniera decisa anche sulle curiosità di vita privata. Tale circostanza vale anche per Jasmine Paolini: la tennista ha un fidanzato? Se lo domandano in molti, non solo coloro che seguono con costanza le vicende di cronaca rosa. Ciò che sappiamo è che la tennista è molto riservata a proposito della sua vita privata e attualmente non sembra chiaro se nella vita di Jasmine Paolini ci sia effettivamente un fidanzato oppure no.

Jasmine Paolini, dal ‘toto’ fidanzato ai fari puntati su Wimbledon 2024

Gli impegni sportivi sono ora la priorità per Jasmine Paolini; non è dato sapere se nella sua vita ci sia attualmente un fidanzato ma ciò che è certo è che, laddove il suo cuore fosse impegnato, certamente la dolce metà sarebbe il suo primo fan. Soprattutto in questo momento, la tennista ha bisogno di massima concentrazione ma anche del supporto tanto degli appassionati quanto delle persone a lei più vicine. L’occasione di Wimbledon 2024 può essere l’ennesimo ‘certificato’ di una carriera incredibile; classe 1996, è la terza italiana di sempre ad aver vinto un WTA 1000. Dopo aver sfiorato la vittoria al Roland Garros 2024 toccando la settima posizione della classifica mondiale, il Grande Slam di Londra può valere come ulteriore consacrazione del suo talento.











