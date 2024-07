Jasmine Paolini, chi è?/ Origini polacche, ascesa rapidissima: oggi sogna a Wimbledon 2024 (2 luglio)

CHI È JASMINE PAOLINI, LA NUMERO 1 DEL TENNIS ITALIANO

Ha raccolto eredità importanti Jasmine Paolini, che in questi giorni è impegnata a Wimbledon 2024 con il numero 7 del ranking Wta e, naturalmente, lo status di migliore italiana sul circuito del tennis femminile. Una crescita roboante per Jasmine Paolini: una crescita se vogliamo anche tardiva, perché è nata nel 1996 e ha già compiuto 28 anni (il 4 gennaio) ma sappiamo che nello sport italiano si può maturare tardi rispetto ad altre realtà. Ad ogni buon conto la Paolini si è presa tutto con sudore e sacrifici: da quando Tathiana Garbin ha imposto il rinnovamento nella squadra di Billie Jean King Cup Jasmine è membro fisso della nazionale.

Nazionale che conta anche su Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Un team affiatato, che sogna di ripetere le grandi imprese di Errani, Vinci, Pennetta e le ragazze che per quattro volte hanno vinto quella che ancora si chiamava Fed Cup. Jasmine Paolini è nata in provincia di Lucca, da padre della città toscana e madre polacca; a sua volta, la mamma è per metà della Polonia e per metà ghanese, è cresciuta a Lodz e la stessa Paolini nell’infanzia ha frequentato più volte quei luoghi, tanto da riuscire a imparare l’ostica lingua polacca in maniera fluente.

LA CARRIERA DI JASMINE PAOLINI

A livello di carriera, come detto la sua crescita è stata esponenziale e rapida: nel 2021 la Paolini ha vinto il primo titolo Wta 250 a Portorose e ha chiuso la stagione al numero 53 della classifica mondiale, al momento il suo risultato migliore. I grandi exploit sono però quelli del 2024: contro ogni pronostico, e senza un altro trofeo in bacheca in due anni e mezzo, a fine febbraio Jasmine ha conquistato il Masters 1000 di Dubai battendo in finale Anna Kalinskaya (in seguito diventata la fidanzata di Jannik Sinner), aggiungendo il suo nome a quelli di Flavia Pennetta e Camila Giorgi come unica italiana in grado di vincere un torneo di questa categoria.

Come se non bastasse, a giugno ha quasi sbancato il Roland Garros: incredibile il suo viaggio sino alla finale dello Slam di Parigi eliminando anche la numero 4 Elena Rybakina, prima di arrendersi all’imbattibile Iga Swiatek. In questo modo la Paolini è entrata per la prima volta nella Top 10 del ranking di tennis femminile; tra le altre cose ha iniziato a giocare in doppio con Sara Errani e questa coppia tutta azzurra ha vinto immediatamente gli Internazionali d’Italia per poi raggiungere la finale al Roland Garros. Come risultato, Paolini ed Errani nella capitale francese ci torneranno, per giocare le Olimpiadi; adesso però Jasmine Paolini sogna una grande corsa anche a Wimbledon 2024, per quello che si sta vedendo le possibilità ci sono anche se l’erba è sempre dura da domare, e nel tennis femminile può davvero succedere di tutto.











