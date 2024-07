Diretta Paolini Keys/ Wimbledon 2024 streaming video tv: testa a testa (oggi domenica 7 luglio)

DIRETTA PAOLINI KEYS: TESTA A TESTA

Adesso potremmo chiederci cosa ci possono dire i precedenti della diretta di Paolini Keys, per trarre eventuali indicazioni circa l’odierno ottavo di finale a Wimbledon 2024. La prima e di fatto unica sfida fra la tennista italiana e quella statunitense risale al 19 febbraio 2023 al torneo di Dubai, proprio quello che quest’anno è stato vinto da Jasmine Paolini. Nell’edizione precedente invece eravamo al primo turno e la nostra giocatrice si era qualificata per il tabellone principale tramite le qualificazioni, ma fu letteralmente spazzata via da Madison Keys con il punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora di gioco, una partita che illustra molto bene quanto sia cresciuta da allora la giocatrice toscana.

Diretta Wimbledon 2024/ Alcaraz Humbert streaming video tv: allarme pioggia! (oggi domenica 7 luglio)

Tecnicamente il bilancio dei precedenti sarebbe in parità, ma la vittoria di Jasmine Paolini nei sedicesimi di finale dell’Open del Canada, il 10 agosto 2023 a Montreal, fu in realtà dovuta al ritiro di Madison Keys, che quel giorno non scese in campo nel Quebec. Il precedente quindi non è affatto confortante ma, come abbiamo già avuto ampiamente modo di spiegare, nel frattempo è cambiato praticamente tutto nella carriera di Jasmine Paolini… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Sinner Shelton/ Wimbledon 2024 streaming video tv: l’ottavo del numero 1 (oggi domenica 7 luglio)

DIRETTA PAOLINI KEYS: BELL’OTTAVO A WIMBLEDON 2024!

Domenica 7 luglio, ci attende oggi la diretta di Paolini Keys per gli ottavi di finale di Wimbledon 2024 e allora volentieri concentriamo la nostra attenzione su Jasmine Paolini, che nel corso di questa stagione ha fatto un salto di qualità enorme ed è ormai stabilmente fra le migliori giocatrici del mondo, punta di diamante del movimento femminile che sicuramente in questo momento soffre rispetto a quello maschile ma può comunque esibire una campionessa, status che ormai la toscana classe 1996 si merita tutto, grazie in particolare alla vittoria nel WTA 1000 di Dubai e naturalmente alla finale al Roland Garros.

Diretta Wimbledon 2024/ Musetti Comesana streaming video tv: eliminato Fabio Fognini! (oggi 6 luglio)

La diretta di Paolini Keys sarà in realtà un esame impegnativo oggi sull’erba di Londra, perché su questa superficie la statunitense Madison Keys è giocatrice quotata, che in carriera vanta già un paio di quarti di finale a Wimbledon più tre tornei minori vinti tra Eastbourne e Birmingham. Fino all’anno scorso, sicuramente i gradi della favorita sarebbero andati senza esitazioni a Keys, ma la crescita imperiosa di Jasmine Paolini ci fa sognare in grande, visto che già tante volte negli ultimi mesi la toscana è andata oltre quelli che sembravano i suoi limiti. Insomma, siamo davvero curiosi di scoprire come andrà a finire la diretta di Paolini Keys…

PAOLINI KEYS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

La diretta tv di Paolini Keys per gli ottavi di Wimbledon 2024 sarà alle ore 14.00 italiane, essendo la prima partita sul Campo 1, garantita naturalmente dalla televisione satellitare che detiene i diritti per il torneo di tennis più affascinante dell’anno. Il canale principale è Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), ma non sono da escludere pure gli inserimenti di altri canali in caso di sovrapposizioni. Particolarmente utile in una domenica estiva in cui molti sono magari fuori casa, ricordiamo anche il servizio di diretta streaming video per Paolini Keys, grazie all’applicazione Sky Go oppure Now TV.

DIRETTA PAOLINI KEYS: LA GRANDE CRESCITA DELL’AZZURRA

Volendo approfondire l’analisi della diretta di Paolini Keys in vista dell’odierno ottavo di Wimbledon 2024, dobbiamo in effetti notare come l’imperiosa crescita dell’azzurra sia una delle notizie più significative del 2024 nell’intero panorama del tennis femminile mondiale. Parliamo infatti di una giocatrice che nei tornei dello Slam non era mai andata oltre il secondo turno, raggiunto tre volte al Roland Garros e uno agli Us Open, mentre in Australia e a Wimbledon non aveva mai nemmeno vinto una partita. Quest’anno, ecco gli ottavi a Melbourne, la finale a Parigi e ora come minimo gli ottavi anche sull’erba di Londra.

In aggiunta ci sono naturalmente gli ottimi risultati anche negli altri tornei, su tutti il trionfo al Wta 1000 di Dubai: Jasmine Paolini ha dunque raggiunto la piena maturazione a 28 anni e adesso ci fa sognare in un momento nel quale la copertina del tennis italiano rischiava di essere esclusivamente maschile. Come si diceva, Madison Keys è avversaria molto insidiosa sull’erba e che a Wimbledon vanta risultati molto solidi in carriera, fra cui due quarti e altrettanti ottavi: la statunitense ha appena un anno in più, ma le gerarchie fra loro si sono ribaltate in pochi mesi. La diretta di Paolini Keys, per tutti questi motivi, si annuncia decisamente intrigante…











© RIPRODUZIONE RISERVATA