Jasminka, nonna Alessandro Egger/ “Senso di colpa, accadute cose impensabili…”

Nonna Jasminka e l’ammirazione per il nipote Alessandro Egger: “Ha avuto grande coraggio”

Jasminka è l’amata nonna di Alessandro Egger. Abbiamo imparato a conoscerla durante la prima finale di Ballando con le Stelle 2022, quando è scesa in pista per danzare insieme al suo amato nipote. Nonna Jasminka rappresenta da sempre un punto di riferimento insostituibile per il ragazzo, che specialmente da giovanissimo si rivolgeva a lei per combattere e tenere a bada i propri mostri. Mostri che, evidentemente, erano frutto di un’infanzia difficile, caratterizzata da numerose incomprensioni familiari ed un rapporto sul filo del rasoio con la madre. “E’ tanto che non lo vedo, quasi cinque mesi, poi sono accadute tante cose che mi hanno sorpresa, non pensavo partecipasse a questo programma…”, ha raccontato nonna Jasminka in una tenera clip.

“Alessandro, da quando è piccolo, sorride, è sempre pieno di idee ma non è mai stato ubbidiente. Però mio nipote ha sofferto tanto perché non ha avuto abbastanza amore, almeno non quanto ne aveva bisogno”, continua nonna Jasminka, prendendo le parti di Alessandro nel polverone familiare. Per lei Alessandro ha avuto grande coraggio in questi anni, “il coraggio di esprimere impulsi ed emozioni, ma anche la sua natura. Ha fatto vedere quello che è, nulla è pensato in anticipo. Magari potessimo avere tutti quel coraggio”.

Anche Alessandro Egger, naturalmente, ha speso parole al miele per nonna Jasminka. I ricordi legati all’infanzia non sono solo negativi e questo lo deve a lei. “Ho passato grande parte del mio tempo con lei, tutte le cose che porto con me, le ha insegnate lei”, ha detto prima di esibirsi a sorpresa proprio con nonna Jasminka. “Correvo da lei quando ero piccolo perché vedevo tutto quello che non c’era a casa, per me era come un posto sicuro. Nonna riusciva a capire il mio stato d’animo e mi dava tutto ciò di cui avevo bisogno, affetto e amore, cibo. Mi portava via quando era il caso…”, racconta Alessandro.

Sua nonna, ad ogni modo, sente un forte senso di colpa, perché avrebbe voluto fare di più e alleviare le sofferenze del nipote. “Ho pianto per lui e mi sono sentita in colpa per la sua sofferenza, forse potevo fare di più, potevo diminuire quel male che ha sentito”, ha detto. “Volevo stare con lei”, ha invece evidenziato lui, “ma nonna mi diceva che non poteva tenermi, non era legale. Quindi era sempre triste quel momento”. “La nonna è la nonna, chi meglio di lei ti può capire?”, ha poi concluso Alessandro.

