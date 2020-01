Jason Bourne/ Video, su Italia 1 il film con Matt Damon (oggi, 22 gennaio)

Jason Bourne va in onda su Italia 1 per la prima sera di oggi, mercoledì 22 gennaio. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica The Kennedy and Marshall Company per la regia di Paul Greengrass mentre il soggetto è tratto dei personaggi creati da Robert Ludlum e la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra lo stesso regista e Christopher Rouse. Il montaggio è stato realizzato dallo stesso Christopher rose, le musiche della colonna sonora sono state ideate composte da John Powell and David Buckley mentre nel cast sono presenti tra gli altri Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, Vincent Cassel e Julia Stiles.

Jason Bourne, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Jason Bourne. Mentre l’ex agente della CIA Jason sta cercando di ricostruirsi una vita normale in Grecia, una nuova minaccia sembra mettere in discussione la pace nel mondo ed in particolar modo una donna di Nicky Parsons, ha inventato una piattaforma innovativa che permette a chiunque di navigare sul web senza alcun costo. In realtà questa piattaforma ha una doppia finalità ed in particolar modo potrebbe permettere all’agenzia di entrare in possesso di tutti i dati privati e quindi personali di tutte le persone presenti negli Stati Uniti d’America. Questo tentativo viene tuttavia in parte arginato in quanto il Presidente dell’Associazione che, garantisce la sicurezza dei dati, è riuscito ad implementare un software capace di bloccare questo genere di piattaforma senza tuttavia distruggerla per sempre. La donna riesce a scappare ed incrociare soprattutto ad Atene l’ex agente della CIA Jason al quale inizia a raccontare alcune cose sul conto dell’agenzia con cui ha collaborato in passato ed in particolar modo come tutto sommato sia simile al progetto di suo padre. Mentre i due stanno discutendo, vengono all’improvviso sorpresi da alcuni agenti segreti che hanno avuto quale loro missione quella di uccidere entrambi. Jason e la donna tentano una fuga disperata ma durante la corsa lei viene colpita mortalmente. Tuttavia prima di esalare l’ultimo respiro, la donna consegna nelle mani dell’uomo una misteriosa chiave di sicurezza che fa aprire una cassetta di sicurezza dove è stata nascosta una chiavetta USB. Jason avrà quindi il compito di fare luce su questa vicenda e soprattutto si fermare l’escalation di potere all’interno della stessa organizzazione americana. Sarà una emozionante avventura nella quale gli ostacoli naturalmente non mancheranno e sopratutto i tentativi di ucciderlo in diverse occasioni.

