Jason Momoa e Lisa Bonet, avviate le procedure per il divorzio/ Chiesta la custodia condivisa dei figli

Jason Momoa e Lisa Bonet, matrimonio finito: “L’amore evolve…”

Una delle coppie più seguite del mondo del cinema sembra essere prossima a mettere la parola fine al loro matrimonio. Stiamo parlando di Jason Momoa e Lisa Bonet; a riportarlo è Sky che cita come fonte le indiscrezioni menzionate da People. I due attori erano legati da oltre 15 anni: il matrimonio nel 2017 e la nascita dei figli Lola e Nokoa-Wolf, ma l’amore sembra essere ormai finito da diverso tempo.

Già nel 2022 Jason Momoa e Lisa Bonet diffusero un comunicato stampa per ufficializzare la fine del matrimonio. “Tutti abbiamo sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi in trasformazione. Una rivoluzione si sta aprendo e la nostra famiglia non ne è esclusa… E per questo motivo condividiamo la notizia sulla nostra famiglia, stiamo prendendo strade separate nel matrimonio”. Come riporta il portale di informazione, la coppia aggiunse: “L’amore tra di noi prosegue evolvendo in modi diversi, ci permettiamo di essere chi stiamo imparando a diventare”.

Lisa Bonet, nessuna pretesa economica a carico di Jason Momoa per il divorzio

Dunque, dopo l’annuncio dato nel 2022, sono seguiti anche i procedimenti burocratici. Come riporta Sky, secondo People Lisa Bonet avrebbe presentato le carte per avviare l’iter di separazione da Jason Momoa. Tra i due le cose si sarebbero concluse nel migliore dei modi, almeno osservando le pretese giuridiche in relazione al diverso. L’attrice avrebbe infatti chiesto la custodia condivisa dei figli e nessun supporto economico da parte del prossimo ex marito.

Si conclude dunque il secondo matrimonio di Lisa Bonet; l’attrice infatti – prima della storia con Jason Momoa – era arrivata al grande passo anche con Lenny Kravitz. L’attrice e il cantante si sposarono nel 1987 e durante la loro relazione hanno avuto anche una figlia di nome Zoe. Il matrimonio si è poi concluso nel 1993 e a distanza di anni è poi arrivato l’amore – ormai sfumato – per Jason Momoa.

