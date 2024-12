Grande Fratello 2024, Javier e Chiara Cainelli nuova coppia? Perla Maria: “È il tuo tipo”

Javier e Chiara nuova coppia al Grande Fratello 2024? I due sembrano sempre più vicini e presto, secondo i telespettatori, potrebbe nascere qualcosa di ancora più forte tra loro due. Chiara ne ha parlato anche con Perla Maria nel corso di un pomeriggio insieme. Proprio secondo Perla Maria, potrebbe esserci del feeling tra i due compagni e le due hanno avuto modo di parlarne in un momento intimo. Secondo Perla, il pallavolista, molto gentile e dai modi carini, oltre che esteticamente un gran bel ragazzo molto apprezzato dal pubblico femminile e non solo, potrebbe conquistare la ragazza con il suo charme. Parlandone con Chiara, Perla Maria ha esclamato: “Secondo me è il tuo tipo”. La reazione di Chiara, però, è stata molto sommessa oltre che timida. La concorrente, infatti, non ha risposto e ha solo accennato un sorriso timido, non lasciando trasparire alcun interesse o altro.

Perla Maria, però, ha proseguito ancora con la sua teoria, dicendo alla coinquilina all’interno della Casa: “Sarò la tua cupido”. Anche Maria si è poi aggiunta alla conversazione dando ragione a Perla: “Anche io li vedo bene insieme. Le ho detto che secondo me da qui ne uscirà fidanzata”. Sarà così? Nascerà presto una nuova coppia?

Javier e Chiara Cainelli innamorati? Presto potrebbe nascere una nuova coppia

I telespettatori e non solo si sono resi conto della simpatia che c’è tra Chiara Cainelli e Javier. Presto potrebbe nascere infatti una nuova coppia al Grande Fratello 2024. Lui, parlando proprio di Chiara, l’ha definita una persona “piacevole” dopo aver avuto modo di parlare con lei, approfondendo la sua conoscenza. Javier, inoltre, ha spiegato che con Chiara vede più affinità rispetto che con le altre ragazze della Casa. Non resta far altro che continuare a seguire con attenzione il Grande Fratello 2024 per capire se nascerà davvero un amore tra loro.