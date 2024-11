Mariavittoria Minghetti ha preso una cotta per Javier Martinez al Grande Fratello 2024? Come stanno le cose

C’è un cambio di rotta totale per una coppia nata al Grande Fratello 2024. Sembrava, infatti, che tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stesse nascendo una storia d’amore, ma tutto è cambiato con la partenza di lui per la Spagna. Se Tommaso ha avuto modo di confrontarsi con Maica Benedicto, arrivando alla conclusione di voler stare da solo, Mariavittoria ha vissuto un forte avvicinamento a Javier Martinez. Tanto che in molti hanno iniziato a credere che tra i due stesse nascendo un flirt.

Ma sta davvero nascendo qualcosa tra Mariavittoria e Javier o tra i due c’è solamente amicizia? A chiarire la situazione, smontando la Minghetti, è stato il pallavolista, ammettendo di non provare altro per lei se non amicizia. Questo perché Javier non è ancora riuscito a dimenticare Shaila Gatta, che ritiene essere tra le ragazze più belle che abbia mai visto.

Javier gela Mariavittoria: “Se la baciassi non sentirei nulla”

Quando allora Jessica Morlacchi ha chiesto a Javier: “Se tu la baciassi non sentiresti nulla?”, lui ha risposto con un secco “No”, specificando che “Quando guardo una ragazza che mi piace, me lo si legge negli occhi”. Mariavittoria Minghetti non è, almeno al momento, una ragazza per la quale i suoi occhi brillano. D’altro canto anche la dottoressa ha preferito per ora non sbilanciarsi, pur mostrando chiaramente un attaccamento a Javier. A lui ha infatti detto: “È bello avere una persona su cui contare, anche se non c’è altro”. Il ritorno di Tommaso Franchi nella Casa del Grande Fratello italiano potrebbe però smuovere nuovamente queste dinamiche: come reagirà Mariavittoria vedendo cosa ha fatto lui al Gran Hermano e le dichiarazioni sul suo conto?