Javier Martinez si allontana da Zeudi Di Palma dopo la diretta del Grande Fratello: “Lo faccio per te”

Sembrava fosse nato un nuovo triangolo al Grande Fratello, e invece in poche ore sembra già finito tutto. Sì, perché i rapporti tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez sono in crisi dopo quanto avvenuto nel corso della diretta del 27 gennaio 2025. Diretta dopo la quale Javier ha deciso di parlare subito con Helena, trovando sia lei, al momento, la persona che sta soffrendo di più per tutta la situazione.

Javier lo ha poi ammesso chiaramente quando, dopo Helena, ha deciso di avere un chiarimento anche con Zeudi, mettendo una pausa al loro rapporto. “Devi sbollire un pochino e stare da sola. – ha detto il pallavolista alla Miss Italia – L’ho letto nei tuoi occhi che non vuoi che io stia vicino a te.” È proprio per farle del bene, dunque, che Javier ha deciso di allontanarsi: “Se io mi stacco è solo per una cosa tua, non perché non ho più voglia di starti vicino. Sappi però che se lo vorrai, io ci sarò.” ha tuttavia chiarito.

Zeudi furiosa con Helena: “Non ha avuto tatto verso di me”

Dal suo canto, Zeudi è apparsa ferita dall’atteggiamento di Helena Prestes, trovando quasi ingiustificata l’attenzione di Javier nei suoi confronti. Per la Miss Italia, Helena non avrebbe avuto tatto per le sue attenzione e per tutto ciò che lei le ha dato in queste settimane insieme. “Io mi sono sentita attaccata. Mi ha dovuto dare anche il colpo finale in puntata dicendo che sono furba e che devo vergognarmi. Io non mi devo vergognare di nulla.”, ha tuonato Zeudi, sottolineando il fatto di non sentirsi assolutamente in colpa per l’interesse che sta iniziando a provare per Javier. Lui, tuttavia, sembra deciso a mantenere la sua decisione: staccarsi sia da lei che da Helena. È davvero la fine del triangolo?