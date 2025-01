Zeudi Di Palma e Helena Prestes: tutto finito?

Dopo lo scontro in diretta durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Helena Prestes sono sempre più lontane. La modella brasiliana ha cercato un chiarimento con Javier Martinez, ma non con Zeudi di cui ha ribadito di non fidarsi più. Secondo Helena, Zeudi ha preso in giro sia lei che Javier per conquistare i fan e, magari, riuscire ad ottenere il biglietto di ritorno che, effettivamente, il pubblico le ha riconosciuto. Zeudi, da parte sua, delusa dall’atteggiamento di Helena, ha deciso di prendere le distanza lasciando il letto che divideva con lei per dormire con Jessica Morlacchi.

Il giorno successivo alla puntata, tra Zeudi e Helena c’è freddezza e, in piscina, durante una lunga chiacchierata con Alfonso D’Apice, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, l’ex Miss Italia ha preso totalmente le distanze da Helena con cui sembra aver chiuso definitivamente.

Zeudi Di Palma e le parole su Helena Prestes

Analizzando la situazione, Alfonso D’Apice è convinto che il problema di Javier sia la non sicurezza sui sentimenti di Zeudi dei suoi confronti. Shaila, invece, è convinta che il problema sia Helena e l’amicizia con Javier. Secondo la ballerina, se l’interesse di Martinez per Zeudi fosse stato forte, non avrebbe avuto problemi a mettere da parte l’amicizia con Helena che, seppur importante, è nata da pochi mesi.

Zeudi, da parte sua, non nasconde di essere perplessa e di avere dubbi sull’amicizia tra Helena e Javier e paragona il loro rapporto a quello che lei ha con Alfonso sottolineando come la loro amicizia non abbia impedito ad Alfonso di conoscere meglio Chiara. Decisa a non tornare sui propri passi, la Di Palma conclude così: “Non la guarderò mai più negli occhi”.

