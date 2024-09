Javier Martinez rischia causa legale

Il Grande Fratello 2024 è appena cominciato ma per i concorrenti cominciano le prime grane. Javier Martinez, pallavolista argentino che il pubblico italiano ha conosciuto come corteggiatore di Uomini e donne, rischia un’azione legale ma non per il contratto che lo lega al reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto fa sapere il Corriere dello Sport, Javier Martinez che ha varcato la porta rossa lunedì 16 settembre, durante la prima puntata, prima di firmare il contratto con il reality show di canale 5, aveva firmato un contratto con l’Avimec Volley Modica, squadra del campionato A3 in cui milita.

L’ingresso di Martinez nella casa più spiata d’Italia rischia di provocare un vero terremoto perché, come fa sapere il Corriere dello Sport,la società sportiva potrebbe fare causa al pallavolista.

Javier Martinez al Grande fratello 2024: cosa potrebbe accadere

A confermare l’intenzione dell”Avimec Volley Modica di adire le vie legali contro Javier Martinez, protagonista di una finta eliminazione al Grande Fratello 2024, è il presidente della società sportiva Enzo Aprile: “Non ci aspettavamo un comportamento così poco professionale da parte di Martinez. ma prendiamo atto di questo e dopo aver fatto delle attente valutazioni ci riserviamo di agire legalmente nei suoi confronti per tutelare l’immagine dell’Avimecc Volley Modica e soprattutto per fare in modo che questo suo comportamento così scorretto non rimanga impunito“, si legge su iVolley Magazine.

“Ci arreca un grosso danno perchè nonostante la rosa sia completa in tutti i ruoli e abbiamo piena fiducia su chi lo dovrà sostituire nelle prime uscite stagionali saremo costretti a iniziare la stagione con un elemento in meno nel nostro roster, perchè chi andrà a riempire la casella lasciata vuota da Martinez non potrà essere impiegato prima della quarta giornata” – fa sapere ancora il presidente che poi conclude così – “Noi come società segnaleremo il comportamento del giocatore agli organi competenti della FIPAV affinchè sia fatta chiarezza e siano adottati i giusti provvedimenti nei suoi confronti”.

