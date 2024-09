Colpo di scena al Grande Fratello 2024, con ‘raddoppio’ finale: Alfonso Signorini, sul finire della prima puntata, a gran sorpresa ha annunciato che a dispetto delle precedenti edizioni le nomination sarebbero partite subito con tanto di eliminazione immediata. Colte di sorpresa anche le opinioniste in studio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con quest’ultima che reduce dall’esperienza dello scorso anno è ovviamente consapevole di quanto sia difficile scegliere un nome in assenza totale di un rapporto tra i coinquilini.

Chiaramente, i concorrenti del Grande Fratello 2024 sono stati i primi a stupirsi della novità annunciata da Alfonso Signorini. Le nomination con eliminazione immediata hanno reso tesa l’aria nella Casa più spiata d’Italia e il verdetto, già dopo le prime chiamate in confessionale, è sembrato a senso unico. Buona parte dei concorrenti hanno infatti scelto Javier Martinez, una scelta avvalorata dal suo ingresso come ultimo al Grande Fratello 2024.

Prime nomination al Grande Fratello 2024, ma Alfonso Signorini svela: “Niente eliminazione, però…”

Al termine delle nomination della prima puntata del Grande Fratello 2024 i nomi a rischio eliminazione sono stati due: Tommaso Franchi e Javier Martinez. Alla fine, è stato il secondo a ricevere il verdetto più duro e quindi l’eliminazione immediata. Ma ecco il colpo di scena: Alfonso Signorini ha chiamato il concorrente in giardino annunciando la natura ‘farlocca’ delle nomination annunciate. Eliminazione scampata per l’argentino che però, suo malgrado, ha comunque dovuto accettare una piccola ‘punizione’. Javier Martinez dovrà infatti dormire in giardino fino alla prossima puntata, in tenda, scegliendo però un compagno d’avventura. La decisione è ricaduta su Tommaso Franchi che con lui ha condiviso le prime nomination – seppur finte – del Grande Fratello 2024.