Javier si sente male ad Amici 2020/ Rischia di svenire, Maria De Filippi spaventata

Momenti di preoccupazione nel finale di questa seconda puntata del serale di Amici 19. È stata per Javier una serata particolarmente faticosa, che lo ha visto ballare molte volte e su coreografie difficili che lo hanno portato a crollare. Prima di scoprire l’esito della sfida per l’eliminazione con Jacopo, Javier quasi si accascia a terra. “Sono stanco!” ammette il ragazzo, che sta palesemente male. Maria De Filippi infatti si preoccupa per il ballerino, che fa fatica a rimanere anche in piedi.

Javier sta male ad Amici: colpa della stanchezza

Javier crolla alla fine della nuova puntata del serale di Amici 2020 a causa della troppa stanchezza. Maria De Filippi comprende che le gambe gli tremano dalla stanchezza ed è per questo che lo invita a sedersi a terra mentre attende l’esito della sfida con Jacopo che alla fine lo vede vincitore. Il ragazzo, dopo essersi riposato e aver bevuto un po’ d’acqua, riacquista le forze, prende la sua maglia e va ad accomodarsi tra le sedute verdi: è infatti ammesso alla terza puntata del serale di Amici 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA