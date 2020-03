Eliminato Amici 2020 serale, 2a puntata/ Talisa fuori, Maria De Filippi “colma” i vuoti con liti e…

Amici 2020, secondo serale tra liti e dissapori

Puntata anomala ma comunque ricca di emozioni quella del serale di Amici 2020 in onda, per la prima volta, senza pubblico in studio. L’atmosfera è inevitabilmente diversa, l’aria che si respira è rarefatta ma diventa ancor più pesante con gli interventi di Timor Steffens e Loredana Berté. Il primo ha deciso di punire Nicolai e Javier, privandoli della possibilità di concorre per la maglia della terza puntata, finendo dunque in eliminazione. Questo dà il via ad una lite abbastanza accesa tra Nicolai e Timor, quando l’allievo lo accusa di essere ingiusto e di trasportare malumori pregressi fino ad oggi. I dissapori toccano però anche il canto e in particolare Gaia. La cantante ha preparato il brano della Berté richiesto proprio dalla Berté che però non è affatto soddisfatta di quanto portato a termine dall’allieva.

Amici 2020, Talisa è l’eliminata del secondo serale

Ne nasce in studio tra Loredana e Gaia una discussione che tocca anche le corde di Anna Pettinelli, che trova alquanto ingiusto che la Berté abbia parole così pesanti in generale su allievi che non sono ancora dei veri professionisti. Intanto la gara va avanti e, nonostante la mancanza del pubblico in studio, rimane invariata. Due gironi, due salvi e direttamente alla terza puntata. Tutti gli altri a rischio eliminazione. Proprio la criticata Gaia e Valentin (oggetto di un’accesa lite tra Alessandra Celentano e Cannito) sono i ragazzi che conquistano la vetta dei due gironi. I professori salvano invece Nyv. Il girone dell’eliminazione è a sfida diretta e parte con la sfida tra Javier e Nicolai, che vince. Segue Javier contro Jacopo, ed è il ballerino a vincere (anche se si sente male). Jacopo sfida allora Giulia, che vince. Ultima sfida è tra Jacopo e Talisa: a perdere e, dunque, ad abbandonare la scuola in questo secondo serale è la ballerina.

Maria De Filippi “colma” il vuoto del pubblico: dalla Ferilli a Filippo Magnini

Non c’è Luciana Littizzetto a spezzare la gara in questa seconda puntata del serale, ma Maria De Filippi ha pensato a qualcosa di molto particolare. Ed ecco che un’inviata speciale bussa ad un citofono che si scopre poi essere quello dell’amica Sabrina Ferilli, totalmente inconsapevole di quello che sta per accadere. Ciò che ne consegue è un misto di sorpresa, gaffe e divertimento, con la De Filippi che sale sin su in casa dell’amica con le telecamere. Ospiti illustri anche stasera: Mahmood, Al Bano (che torna poi anche con Romina Power), Fabrizio Moro. Ma anche l’intervento di Filippo Magnini. Una puntata “silenziosa” e anomala ma comunque riempita da polemiche e liti. Sarà da capire se anche per il pubblico a Casa la De Filippi è riuscita a “riempire” il vuoto del pubblico.



