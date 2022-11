Jay Leno ustionato al volto/ Ferito da auto in fiamme: fermo ai box per due settimane

Il grande Jay Leno, conduttore americano fra i più amati oltre oceano e non solo, ha avuto recentemente un incidente d’auto. Forse non tutti sanno che il presentatore 72enne originario di New York, è un grandissimo appassionato di automobili, vantando una delle collezioni più ricche e di prestigio al mondo. Secondo quanto riportato dai media, a cominciare dall’edizione online del Corriere della Sera, Jay Leno si sarebbe ustionato al volto dopo che una delle sue preziosi automobili sarebbe andata a fuoco, e di conseguenza è stato costretto a saltare l’appuntamento in programma domenica scorsa in quel di Las Vegas, un evento che lo stesso conduttore è stato obbligato a cancellare.

Grande Fratello vip 2022, pagelle 17a puntata/ Antonino si diverte con Oriana? I triangoli amorosi

Il motivo ufficiale è «una grave emergenza medica», anche se non viene specificato nel dettaglio quale problema abbia avuto Jay Leno. Si sa solo, come detto sopra, che il volto noto della tv sarebbe stato ferito al viso, e che al momento dell’incidente si trovava a Los Angeles.

JAY LENO FERITO AL VOLTO DALLE FIAMME DI UN’AUTO: ECCO COSA SAPPIAMO

A sottolineare la notizia è in particolare il magazine People, che è venuto a conoscenza dagli organizzatori di una conferenza finanziaria a cui lo stesso presentatore del “Tonight Show” avrebbe dovuto presenziare nella giornata di domenica scorsa. I partecipanti hanno ricevuto la notizia dell’assenza di Jay Leno via e-mail, anche se i dettaglio forniti sono stati davvero pochi.

Luca Salatino, strani cenni durante la nomination al GF Vip/ Signorini sbotta: "Cerchi voti? Gesti stupidi"

«La sua famiglia non ci ha dato molte informazioni, ma c’è stata un’emergenza medica molto seria che gli ha impedito di viaggiare – recita il messaggio riportato dal sito del quotidiano di via Solferino -. Tutto quel che sappiamo è che è vivo quindi le nostre preghiere vanno a lui e alla sua famiglia». Jay Leno sarebbe fuori pericolo ma stando a quanto riferisce il sito di Rai News dovrà stare fermo ai box per almeno due settimane, e tutti i suoi spettacoli sono stati annullati. Il conduttore sarebbe stato ferito alla parte sinistra del volto ma fortunatamente le fiamme non avrebbero raggiunto l’occhio.

Guendalina Tavassi asfalta Antonella Fiordelisi: "Non capisci ironia, Tontonella"/ Ma Signorini non ci sta

© RIPRODUZIONE RISERVATA