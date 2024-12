Da quando è scoppiato lo scandalo su Diddy molti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica sono stati accostati a lui, uno dei più chiacchierati è Jay Z. Anche Beyoncé è stata tirata in ballo spesso, i legali dei Carter però si sono subito scagliati contro i media che accostato i loro nomi a quello di Sean Combs, al suo arresto e alle feste che organizzava e che lo hanno fatto finire nei guai. Nelle scorse ore, però, il noto rapper è stato di nuovo associato a Diddy. La NBC ha fatto sapere che è stato denunciato per abusi sessuali ai danni di una minorenne, all’epoca dei fatti la vittima aveva tredici anni. Avrebbe violentato la ragazzina nel 2000 insieme Sean Combs, ad accusarlo è stata lei stessa.

Abu Mohammad al-Jolani, chi è capo dei ribelli in Siria/ Per Usa è terrorista, lui avverte: "Sono cambiato"

La vittima ha raccontato che Sean Combs e Shawn Carter avrebbero abusato sessualmente di lei durante un after party degli MTV Video Music Awards. Ad ottobre aveva querelato Diddy nel Southern District di New York, ieri però ha ripresentato la denuncia non solo per aggiungere altri dettagli ma anche per includere Jay Z come imputato. La donna, che oggi ha 37 anni, per la sua difesa ha scelto Tony Byzbee, l’avvocato segue già molte altre vittime di Diddy. Lo scorso ottobre il legale aveva fatto sapere che ben 120 vittime avevano già denunciato non solo Combs ma anche molti altri vip complici che insieme a lui hanno commesso atroci atti.

UE-MERCOSUR/ L'accordo pieno di insidie e con un sospetto green

Jay Z ha abusato di una 13enne insieme a Diddy? Come ha replicato il rapper

Il marito di Beyoncé non è rimasto in silenzio di fronte alle gravi accuse che sono state mosse contro di lui. A NBC News ha rivelato di aver ricevuto una lettera da parte del legale del querelante, una richiesta di mediazione per risolvere la situazione. Ha poi svelato che l’avvocato Tony Buzbee ha tentato di ricattare il suo avvocato, lui pensa di aver capito il loro vero scopo e cosa sperano di ottenere. Senza troppi giri di parole ha chiaramente lasciato intendere che le presunte vittime stanno cercando di ottenere solo del denaro.

SPY OCCIDENTE/ Il caso Romania e la democrazia delle Corti supreme

Jay Z ha continuato dicendo che hanno avuto l’effetto opposto perché il suo desiderio adesso è quello di smascherarli per la frode che hanno organizzato e da lui non avranno neanche un penny. A detta sua queste accuse sono di natura atroce e dovrebbero sporgere denuncia pensale e non civile, inoltre dovrebbe essere rinchiuso chiunque commetta un simile crimine. Ha poi concluso dicendo: “Se così fosse, queste presunte vittime meriterebbero vera giustizia“.