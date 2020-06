Jean Pres Mendy/ Video, “Ho 36 anni e 25 centimetri di uomo”

La puntata di Ciao Darwin in replica stasera ci regala un colpo di scena piccante: “Buonasera a tutti sono Jean Pres Mendy 36 anni, 25 centimetri di uomo. Per tutte le donne di spirito che vogliono provare un nero io ci sono. Se provi un nero non torni indietro“. Come sempre Paolo Bonolis si presta al siparietto e sottolinea: “Quando un uomo si sviluppa da una parte è poi difficile che sia sviluppata dall’altra“. Siamo nella fase del dibattito del programma di Canale 5 con scambi continui tra il mondo della carne e quello dello spirito. C’è da dire che sicuramente questa uscita è quanto più possibile legata agli stereotipi che vogliono un uomo di colore sempre e comunque protagonista di prestazioni fuori dal normale sotto le lenzuola. La risata è facile e il pubblico sui social torna a commentare. Clicca qui per il video della puntata.

Jean Pres Mendy, chi è Mr 25 centimetri?

Si sa veramente poco di Jean Pres Mendy. Mr 25 centimetri è tornato in onda anche se in molti hanno continuato a ricordarlo sui social network. Navigando sul web possiamo tranquillamente trovare diversi materiali creati dai fan di Ciao Darwin. Quello più cliccato è un remix delle sue parole che in loop ci raccontano quanto abbiamo appena visto su Canale 5 in replica stasera. Quello che è certo è che la potenza della televisione è ancora una volta chiara, dimostrando come anche di fronte a una sola e semplice battuta ci sia la possibilità di guadagnare notorietà. Chi ha vissuto di rendita in questo senso è il simpaticissimo Pedro che tutti ricorderanno per una battuta durante il quiz di Amadeus quando di fronte a una formula chimica sottolineò: “Per me è la cipolla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA