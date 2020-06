Ciao Darwin 7, Carne Vs Spirito/ Madre Natura e diretta: Tina Cipollari capitano… (Replica)

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN 7 CARNE CONTRO SPIRITO SU CANALE 5

Dopo aver lasciato spazio al film “Guarda del corpo”, Ciao Darwin 7 torna in onda oggi, lunedì 15 giugno, in prima serata su canale 5, con la replica della quarta puntata. Quella di questa sera è una sfida imperdibile che metterà di fronte la squadra della “Carne” capitanata da Tina Cipollari e la squadra dello “Spirito” che sarà guidata da Safiria Leccese. La replica della quarta puntata, come ogni settimana, si aprirà con la prova musicale e la prova fisica, ma uno dei momenti più attesi arriverà con la prova della Macchina del tempo di cui sarà protagonista l’ex gieffino Nando Colelli. Il romano che, dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia si è lanciato nei film a luci rosse, si ritroverà nel 1980 e sarà alle prese con showgirl del Drive In e varie domande a cui dovrà dare la risposta esatta.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 7

Momenti memorabili nella replica della quarta puntata di Ciao Darwin 7 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che regaleranno, insieme ai concorrenti delle rispettive squadre, momenti molto divertenti. Uno di questi sarà la Prova Coraggio. Quella di questa sera sarà culinaria e i due concorrenti prescelti dovranno degustare piatti davvero molto particolari come zuccotto di bava di lumacone e larve di bambù, scorpioni in salsa rossa di larve, scarafaggi in brodo di vermi kaimano e funghetti, fritto misto di locuste e grilli in baco, macedonia di insetti in salsa di lumacone e grappe a base di scorpioni e vespe. nido di blatte verrucose in salsa al pesto di bruco verde, riso ai vermi hymalaiano, spiedino di locusta e grilli saltati. Imperdibile, poi, sarà la sfilata con due mondi contrapposti, pronti a sfidarsi con look sensuali.

ROMINA MOSSO MORAIS GOMES E’ MADRE NATURA

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Romina Morro Morais Gomes, modella di Capo Verde, è la Madre Natura della replica di Ciao Darwin 7 in onda questa sera. Nata il 29 agosto 1989, e a 15 anni si è trasferita in Italia per iniziare la sua carriera da modella calcando importanti passerelle come quelle di Moschino e Bulgari. Fisico mozzafiato, capelli folti e una bellezza particolare, rendono Romina Mosso una delle Madri Nature più belle della storia del programma di canale 5. Il pubblico è pronto ad ammirarla nuovamente e a divertersi con i concorrenti che sceglierà per le varie prove.



© RIPRODUZIONE RISERVATA