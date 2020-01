Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 gennaio: Veronica Ursida sotto accusa! (Trono Over)

Nuovo appuntamento dedicato a dame e cavalieri del trono Over quello di Uomini e Donne in onda oggi 23 gennaio. A grande sorpresa, ieri è stata tagliata la seconda parte della sfilata – con quella dedicata agtli uomini – per dare spazio alle novità sulla nuova conoscenza (già finita) di Gemma Galgani con Marcello e al ritorno in studio di Armando Incarnato. È proprio da qui che ripartiamo oggi. Il cavaliere ha portato anche la sua ex fidanzata, Jeannette, che smentisce i sospetti in merito ad una loro relazione attuale. “Ci siamo lasciati più di due anni fa” racconta la donna che non è però creduta da Tina Cipollari. “Per me state ancora insieme, state mentendo!” ammette l’opinionista, che tira in ballo i commenti fatti sui social da Jeannette contro Veronica Ursida “Che motivo ci sarebbe di attaccarla se sei solo un’ex?” motiva ancora la Cipollari.

Uomini e Donne, anticipazioni: Veronica nella bufera, lite tra Romolo e Olga

L’attenzione, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si sposta allora anche su Veronica Ursida che ha continuato a sentire Armando nonostante quanto accaduto. Questo accende i sospetti di Gianni Sperti, oltre che di altri protagonisti del parterre. Il pensiero è che i due siano davvero in accordo e questo porta l’opinionista a chiedere di controllare il suo cellulare, cosa che Veronica concede. Armando, intanto, si becca nuove accuse, così come la sua ex Jeannette e la stessa Veronica. Chiuso questo capitolo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio una coppia inedita: Romolo e Olga. Lui si dice innamorato pazzo della signora che però non vuole saperne. Questo scatena tra i due un’accesa lite, con l’uomo che dichiara di essersi sentito preso in giro da lei che ha un solo scopo: rimanere nel programma!

