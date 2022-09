Vera Gemma: “Asia Argento? Farei un altro film con lei”/ “L’amore? Con Jeda…”

Vera Gemma sull’amicizia con Asia Argento: “Abbiamo una lunga storia d’amore insieme”

Vera Gemma ha debuttato con il suo nuovo film, Vera, al Festival del Cinema di Venezia. L’attrice è in concorso e la sua interpretazione è stata molto apprezzata dalla critica. In occasione di un’intervista ai microfoni di SuperGuida TV, l’ex naufraga parla dell’amicizia con Asia Argento che recita nel cast della sua ultima pellicola.

Vera Gemma dichiara: “Lei era la figlia del maestro dell’horror, io del re degli spaghetti western. Ci abbiamo tanto ironizzato. Ci siamo educate negli anni e abbiamo tirato fuori il nostro carattere senza aver paura del cognome che avevamo anche a costo di non essere capite”. E ancora: “Con Asia avevamo fatto insieme il primo film in cui lei era regista. Vorrei tornare a fare un film con lei, magari da sessantenni ribelli. Con lei la collaborazione prosegue. Abbiamo una lunga storia d’amore insieme“. L’attrice parla poi del suo film in concorso al Festival di Venezia e del suo rapporto con i registi: “Ho conosciuto Tizza e Rainer al circo. Loro giravano un film sul circo e io un documentario. Abbiamo iniziato a parlare di noi, delle nostre vite. Io e Tizza siamo entrate subito in sintonia. Io mi sono sentita compresa da lei. Alcune settimane dopo mi ha chiamata per dirmi che stava scrivendo un film per me. Io sono rimasta turata all’inizio e non capivo perché volesse scrivere un film per me. Le dissi che non avrei potuto aiutarla a trovare i soldi per il film ma lei mi tranquillizzò dicendo che non voleva soldi da me. “

Vera Gemma e Jeda sono una coppia molto criticata per la grande differenza d’età; i due si sono conosciuti durante il lockdown, ma sembra che tra loro la storia sia già finita almeno da ciò che ha rivelato Biagio D’Anelli in diretta Instagram.

Ai microfoni di SuperGuida TV, Vera Gemma svela la verità: “Non è proprio ufficiale. Biagio era in diretta su Instagram e io ero entrata in quel momento dicendo che eravamo in crisi. Mi ero lamentata. Ora vediamo se le cose si sistemeranno”.

