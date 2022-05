Jeda Filal, chi è il fidanzato di Vera Gemma/ “L’ho contattata su Instagram e…”

Jeda Filal parteciperà al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Jeda Filal è il fidanzato di Vera Gemma. Lo scorso anno il ragazzo aveva attirato la simpatia non solo dei telespettatori dell’Isola dei Famosi ma anche di Ilary Blasi che lo stuzzicava continuamente in studio. Lo scorso anno era stata lui la vera rivelazione dell’Isola dei Famosi tanto che Ilary Blasi aveva commentato così: “Lui era lì come fidanzato di Vera. È una simpatia nata così. Sai quelle facce che ti restano, simpatica e diversa. Sì, è iniziato per gioco. In lui c’era timidezza, però ogni volta che gli si dava la parola svaniva. Era molto fermo e ha iniziato ad incuriosirmi ed è diventato un po’ un tormentone. Lui ormai è richiesto nei salotti televisivi”. Si era vociferato addirittura di una partecipazione di Jeda all’Isola dei Famosi o al Grande Fratello Vip. Per ora però si tratta solo di indiscrezioni che non hanno trovato conferma.

Jeda è un manager di musica trap con madre italiana e padre arabo. La relazione con Vera Gemma ha incuriosito il pubblico del reality soprattutto per la loro differenza d’età, lei 50 anni, lui 22 anni. Durante una diretta di Casa Chi, Jeda aveva rivelato come era nato il loro amore: “L’ho contattata per prima io su Instagram. Abbiamo parlato per ore e ore in videochiamata. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”.

Jeda Filal aveva conosciuto anche il figlio di Vera Gemma, Maximo che la donna ha avuto dieci anni fa dal musicista Henry Harris. A proposito del figlio di Vera, Jeda aveva confessato: “Conosco il figlio di Vera, è un bambino speciale, ho legato moltissimo con lui. Ora sta sia con me che con sua zia Giuliana, sorella di Vera. Ho creato un bellissimo rapporto con lui. Mi rapporto sia in maniera paterna, che fraterna”. Jeda non si è mai spaventato per la differenza d’età con Vera. Anche i suoi genitori hanno approvato la relazione con la donna senza creare problemi: “Come l’hanno presa i miei genitori? All’inizio lo sapeva solo mio padre ed era d’accordo, poi l’ho detto anche a mia madre ed anche lei si è trovata d’accordo, alla fine io sono maggiorenne e faccio quello che voglio”, aveva raccontato a Casa Chi.

Jeda nella sua vita ha anche sofferto in quanto è stato vittima di discriminazioni razziali. E’ cresciuto nella periferia milanese, a Motta Visconti, e non ha avuto un’infanzia facile. Sua madre, infatti, è andata via di casa portando con sé il fratello di Jeda, più piccolo di lui. Da quel momento il fidanzato della Gemma ha vissuto solamente con suo padre, di professione meccanico, e senza suo fratello. Parlando di Jeda, Vera Gemma aveva confidato: “Ho un fidanzato Jeda. Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. Ed è intraprendente. La differenza d’età non è importante per me. Ho libertà totale nella scelta di chi mi sta vicino. Mi interessa solo che ci siano rispetto e sincerità e che l’uomo che mi sta vicino piaccia a mio figlio Maximus. Da quando è nato 10 anni fa sono innamorata prima di tutto di lui”. Non sappiamo se i due convivano o meno anche perché Jeda aveva dichiarato lo scorso anno di vivere a casa di Vera Gemma.











