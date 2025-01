Grave lutto per l’attrice Aubrey Plaza: è morto il marito Jeff Baena, ma è mistero sulle cause. Il regista di 47 anni è stato trovato senza vita nella casa di Los Angeles in cui viveva con la moglie. A scoprire il corpo è stato un assistente che si è recato nella proprietà di Los Feliz, acquistata dalla coppia nel 2022, quindi ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Pare che l’intervento dei vigili del fuoco sia avvenuto alle ore 10:25 del mattino, stando a quanto riportato dal Daily Mail. Dopo l’intervento, è stato diffuso un comunicato in cui si riportava il decesso di un uomo di 47 anni.

“Abbiamo risposto all’isolato 2100 di Fern Dale Place per un’indagine di morte. Gli agenti sono intervenuti per un deceduto di sesso maschile“, ha dichiarato al giornale britannico il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, precisando che la morte è stata dichiarata sul posto. La famiglia di Jeff Baena ha dichiarato a Deadline di essere devastata dalla notizia e ha chiesto il rispetto della loro privacy in questo momento così doloroso.

IL GIALLO DELLA MORTE DEL MARITO DI AUBREY PLAZA

Nel frattempo, però, ci sono state diverse speculazioni riguardo le cause della morte di Jeff Baena. Tmz, citando fonti delle forze dell’ordine, spiega che lo sceneggiatore e regista è morto per suicidio, eppure non ci sono conferme ufficiali in tal senso. Aubrey Plaza non ha commentato pubblicamente la notizia della morte del marito; l’ultimo post su Instagram dell’attrice con il marito riportava quanto fosse “orgogliosa” di lui.

Baena aveva sposato segretamente la star di The White Lotus nel 2020, quasi un decennio dopo il loro incontro, tenendo la loro relazione per lo più lontana dai riflettori. Ma a piangere la sua morte c’è anche la sua famiglia: la madre Barbra Stern, il patrigno Roger Stern, la matrigna Michele Baena, il fratello Brad Baena e i fratellastri Bianca Gabay e Jed Fluxman.

LA CARRIERA DI JEFF BAENA

Jeff Baena entrò nel mondo del cinema dopo la laurea alla New York University e il trasferimento a Los Angeles. Inizialmente ha svolto lavori di basso livello per grandi registi, come Robert Zemeckis e David O. Russell, cercando di ritagliarsi il suo spazio nell’industria cinematografica. Ha anche lavorato come assistente di produzione per Zemeckis e come assistente al montaggio per Russell.

Ha debuttato alla regia con il film Life After Beth, in cui ha recitato Aubrey Plaza, ed è noto anche per The Little Hours. Ma ha anche co-sceneggiato I Heart Huckabees, candidato al Gotham Award 2004 come miglior film. Jeff Baena, originario di Miami, ha lavorato anche a Horse Girl e Spin Me Round. Per quanto riguarda i suoi lavori televisivi, ha diretto e prodotto esecutivamente la serie di Showtime Cinema Toast, co-diretta con la moglie.