Jeff Koons e Ludwig Koons, ex marito e figlio Ilona Staller/ Conteso tra mamma e papà

Jeff Koons e Ludwig Maximillian Koons sono l’ex marito e figlio di Ilona Staller, alias Cicciolina. La ex pornostar è una delle protagoniste della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 proprio in compagnia del figlio Ludwig Maximillian nato dall’amore con l’artista statunitense Jeff Koons, tra i più quotati e famosi al mondo. L’infanzia di Ludwig non è stata facile visto che ha vissuto in pieno la separazione dei genitori e la lotta di entrambi per l’affidamento. Una storia davvero amara che spinge il padre Jeff perfino a rapirlo dalla casa romana della ex moglie per portarlo con se a New York. La Staller non si perse d’animo, anzi corse a New York per riprendersi il figlio portandolo in Italia. Un affidamento che è andato avanti per diverso tempo tra denunce e controdenunce con la Staller che si è difesa con l’avvocato del diavolo Luca Di Carlo, difensore “del re del pop Michael Jackson e della famiglia di Pablo Escobar”.

Proprio la Staller parlando della lotta giudiziaria con l’ex marito per l’affidamento del figlio ha rivelato dalle pagine de Il Giornale: “non sono mai stata tutelata dallo Stato italiano. In quella triste vicenda che mi ha riguardato ho subìto una serie di soprusi e ingiustizie che, ancora oggi, non riesco a dimenticare”.

Ilona Staller e l’ex marito Jeff Koons: il rapimento del figlio Ludwig Maximillian Koons

La storia d’amore tra Ilona Staller e l’artista Jeff Koons è stata al centro di una vicenda giudiziaria per via dell’affidamento del figlio Ludwig Maximillian Koons. Una storia molto forte visto che l’artista americano arrivò perfino a rapire il figlio. “La mia vita è stata una battaglia. In una triste notte di Natale mio figlio Ludwig fu portato via, negli Usa, da Jeff. Ero disperata, piangevo sempre” – ha detto la Staller che ha proseguito dicendo – “ma quando le speranze erano perse – aggiunge – ho incontrato sulla strada della mia vita un avvocato al quale, per un certo periodo, sono anche stata legata sentimentalmente. Con lui al mio fianco ho intrapreso nel 1993 un lungo processo, vincendo la causa penale internazionale di contesa per riavere mio figlio”.

Non solo, la ex diva del porno parlando dell’ex marito ha aggiunto: “Koons pretendeva 8 milioni di dollari in quanto padre sofferente, ma anche su questo fronte i giudici mi hanno dato ragione. Ora Ludwig vive con me, è una persona felice e realizzata. Ma, quand’era piccolo, ha sofferto molto. Oggi sono felice di vivere insieme con lui e lui è felice di vivere con me”.











