JEFFREY EPSTEIN È STATO STRANGOLATO?/ Autopsia, “osso ioide rotto”: dubbi su suicidio

Si infittisce sempre di più il giallo rappresentato dalla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere deceduto nel carcere di Manhattan, dov’era recluso con l’accusa di aver compiuto decine di abusi sessuali su minorenni. Non bastassero i rumours sull’esistenza di un diario segreto e le teorie del complotto che negli ultimi giorni stanno tenendo banco negli Usa, adesso è addirittura l’autopsia a mettere in dubbio che il 66enne miliardario si sia tolto la vita. Dall’esame sul corpo di Epstein, secondo il Washington Post, che cita come fonti due medici protetti dall’anonimato, ciò che sembra stridere con la tesi del suicidio è la rottura di alcune ossa nel collo, in particolare dell’osso ioide, posto negli uomini vicino al pomo d’Adamo. Gli esperti citati dal quotidiano della capitale Usa ammettono che questo tipo di frattura si può presentare in caso di impiccagione, soprattutto quando a compierla è una persona non più giovanissima come Epstein, ma la casistica dice chiaramente che sono “più comuni in vittime di omicidio per strangolamento”.

Jeffrey Epstein è stato strangolato? L’autopsia non sembra essere in grado di rispondere con certezza a questo interrogativo, ma nemmeno sembra poter assicurare che il finanziere si sia suicidato. Come sottolineato dal “Post”, in uno studio svolto su 20 suicidi per impiccagione in Thailandia solo in un quarto dei casi l’osso ioide era rotto. Dunque una percentuale del 25% che si abbassa ulteriormente, fino ad arrivare al 6%, in uno studio più esteso svolto in India (264 casi, 16 rotture dello ioide). L’ufficio del medico legale che sta conducendo gli esami sul corpo di Epstein è ora in attesa dei test tossicologici e ha chiesto di sapere se esistano dei filmati capaci di mostrare l’ingresso di qualcuno nella cella in cui il miliardario è stato trovato morto, secondo la versione ufficiale, dopo essersi impiccato con un lenzuolo legato alla sommità superiore del letto a castello.

