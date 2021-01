Jennifer Lopez canta per Joe Biden/ Sfida Trump: “voi siate più gentili”

Jennifer Lopez è tra i cantanti vip pronti a festeggiare e cantare durante l’insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. La cantante di “Let’s get loud” non ha mai nascosto il suo sostegno a Biden durante le elezioni americane e non poteva non essere a Washington per celebrare l’arrivo alla casa Bianca del nuovo Presidente. Intanto la Lopez in questi giorni sui social ha risposto al commento di un fan che le ha dato della rifatta. “Quando parli, le tue sopracciglia e la tua fronte non si muovono mai: avrai sicuramente fatto iniezioni di botox” ha scritto un utente a cui la bellissima JLo ha deciso di rispondere direttamente: “ve lo ripeto per la 500milionesima volta, questa qui è la mia faccia».

«Non ho fatto né iniezioni né interventi di chirurgia plastica”. 51 anni e bella come il sole, Jennifer Lopez ha nuovamente sottolineato di non essere mai ricorsa in vita sua a trattamenti di chirurgia estetica. “Non ho fatto né iniezioni né interventi di chirurgia plastica” ha precisato J.Lo che ha poi condiviso un segreto di bellezza: “non sprecate il vostro tempo ad abbattere gli altri», ha aggiunto la cantante rivolgendosi agli hater. «Provate ad essere più gentili e positivi con le persone che vi circondano: questo vi manterrà giovani e belli”.

Jennifer Lopez: “Botox? A me gli aghi non sono mai piaciuti”

Un consiglio semplice quello dato da Jennifer Lopez a tutti i suoi fan e followers: amarsi per come si è. Non solo, la star di Hollywood dalle pagine del settimanale ELLE US ha rivelato un particolare del suo passato: “quando avevo 23 anni uscivo con un ragazzo che provò a convincermi ad iniettarmi il botox. Sono sincera, a me gli aghi non sono mai piaciuti. Il mio dermatologo dell’epoca mi diede un ottimo detergente e un po’ di crema con protezione solare. Mi disse che ero giovane e che la mia pelle era sana”. Messa sotto pressione dal suo fidanzato, la Lopez si è recata anche da un altro professore. “Lui mi portò da un’altra dottoressa, la quale mi disse che avevo alcuni piccoli segni sul viso e avrei dovuto iniziare con il botox. Risposi di no e sono felice di quella scelta. La mia faccia adesso sarebbe completamente diversa” – ha detto la Lopez che ha esortato poi a provare i prodotti della sua linea di bellezza JLo Beauty: “provate i miei prodotti JLo Beauty e sentitevi belli nella vostra pelle. Ecco un altro dei miei segreti di bellezza: provate a passare il vostro tempo essendo più gentili ed edificanti. Questo vi manterrà belli e giovani…”.



