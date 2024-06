Jennifer Lopez e Ben Affleck: divorzio vicino?/ Lei da sola in vacanza in Italia: lui a…

Jennifer Lopez e Ben Affleck distanti: aumentano i rumors sul divorzio

Dopo essersi ritrovati a distanza di anni ed essersi sposati, Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero nuovamente in crisi e starebbero affrontando un momento delicato. Secondo quanto fa sapere TMZ, la coppia di Hollywood avrebbe dovuto trascorrere una vacanza sulla Costiera Amalfitana per ritrovarsi e allontanare la crisi ma le immagini che arrivano da Positano mostrano uno scenario totalmente diverso.

Le immagini esclusive pubblicate da TMZ mostrano Jennifer Lopez in un hotel di Positano mentre si dirige verso una barca per trascorrere una giornata in mare in compagnia di un gruppo di amici. Nelle immagini, la star appare serena e rilassata mentre si gode la vacanza in Italia ma l’assenza di Ben Affleck ha scatenato nuovamente le voci di crisi tra i due.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: estate da separati?

Mentre Jennifer Lopez è in Italia per godersi una rilassante vacanza in Costiera Amalfitana, Ben Affleck è rimasto a Los Angeles alimentando, così, la voce di crisi che si erano diffuse dopo la scelta di Jennifer di annullare il tour e la decisione della coppia di mettere in vendita la villa. Dopo aver fatto sognare tutti con il ritorno di fiamma, Jennifer e Ben sembrerebbero nuovamente lontani e quella che sembrava una vacanza per ripartire insieme, sembrerebbe aver allontanato ancora i due divi.

I fan sperano di vedere ancora Jennifer e Ben Affleck felici e innamorati ma la vacanza da separati potrebbe mettere un punto definito al matrimonio che, a quanto pare, sta attraversando un momento delicato.

