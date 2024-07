Jenny asfalta Tony a Temptation Island: “Mi fa sentire sbagliata”/ Lui si vendica e ammette: “La manipolo”

Jenny accusa Tony a Temptation Island 2024: “Mi ha fatto sentire in errore tante volte”

La terza puntata di Temptation Island 2024 parte puntando i riflettori sulla coppia di Jenny e Tony. Un confessionale della ragazza scatena infatti la reazione inaspettata del deejay che arriva ad organizzate un’esterna in barca attorniato da tentatrici.

A scatenare la ‘vendetta’ di Tony sono le lamentele di Jenny che, semplicemente, vorrebbe poter vivere la vita come desidera, senza essere giudicata dal fidanzato. “Io dentro ho un sacco di cose da ricucire, – ha ammesso Jenny – mi sto rendendo conto qui che non c’è niente di corretto nel suo modo di impormi le cose, mi ha fatto sentire sbagliata, nell’abbigliamento ad esempio…” Jenny ha infatti spiegato che: “Io qui dentro però sto avendo il coraggio di indossare le cose che lui reputa sbagliate, perché io non ci vedo niente di male. Trovo sbagliato che una persona non possa vivere come gli fa, essendo se stessa e senza sentirsi giudicata. Ho passato una vita sentendomi in errore, non voglio più sentirmi così.”

Le motivazioni di Jenny appaiono giuste anche agli altri fidanzati di Temptation Island 2024, che si scagliano, infatti, contro Tony, invitandolo a riflettere: “Sta proprio in un altro mondo, è matto! Lei ha ragione!” dice Raul, appoggiato da Luca. Di fronte a queste accuse, Tony è pronto a vendicarsi, chiedendo alla produzione un’esterna in barca, la sua grande passione, con varie ragazze e l’amico Lino. La visione delle scene in barca scatenano lo sdegno di Jenny, che cresce quando ascolta dichiarazioni del fidanzato che ammette di manipolarla. “Lui non sta bene di testa, completamente! Io non voglio assolutamente trovare una persona che mi tratti in questo modo!” ammette lei scioccata dalle sue dichiarazioni.











