Jenny De Nucci e Ariete si sono lasciate/ Spunta il sospetto del tradimento…

Ariete e Jenny De Nucci si sono dette addio, l’annuncio sui social

Ariete e Jenny De Nucci si sono dette addio. La conferma della rottura è arrivata dall’attrice che su Instagram ha rivelato ai suoi fan come sono andate le cose senza però scendere nei dettagli. Jenny si è rivolta ai fan chiedendo di rispettare questo particolare momento in cui l’obiettivo è di preservare la privacy. In molti avevano intuito che qualcosa tra loro fosse successo e in queste ore è arrivata la conferma dell’attrice: “Io e Arianna non stiamo più insieme vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo, ‘Amarsi in pubblico lasciarsi subito”.

Fedez torna sul palco a Love Mi, dopo il tumore/ "I medici erano stati chiari..."

Ariete per il momento ha preferito evitare dichiarazioni. Sul suo profilo appaiono alcuni scatti del concerto di ieri sera di Fedez ma nessun riferimento a Jenny. Soltanto un mese fa la coppia si era raccontata a cuore aperto e Ariete aveva rivelato: “Sono contenta perché sono ciò che sognavo di essere a vent’anni”.

Laura Pausini debutta su TikTok con la figlia/ "Quando pensavi di aver..."

Jenny De Nucci tradita da Ariete? Spunta un video rivelatore

Ariete potrebbe aver tradito Jenny De Nucci. Prima di annunciare ufficialmente la rottura, Jenny aveva postato su Tik Tok un video emotivamente forte in cui parlava di un dolore che le avrebbe provocato una persona a lei vicina. In quel momento, Jenny ha evitato di fare nomi pur insinuando il dubbio che il video potesse essere rivolto ad Ariete: “Se mi fai davvero molto male oppure mi manchi di rispetto ho la capacità di eliminarti completamente dalla mia memoria emotiva come se non ti avessi mai incontrato. Arrivo a non provare più nulla e a rimuovere qualsiasi emozione o ricordo con te. Arrivo a perdere l’interesse per la tua persona in una maniera molto ma molto profonda. E’ pesante? Certo. Ma mai quanto chi conosce i tuoi traumi ti fa sentire di essere capito e poi ti pugnala alla schiena. Provocandoti altri traumi, ovviamente”.

PIERO CIAMPI E LUCIA RANGO/ L’inedito ritrovato: un disco che fa bene alla musica

Le sue parole sembrano palesare un tradimento ai suoi danni anche se al momento manca la conferma. Jenny ha solo parlato di una rottura anche se da mesi si vociferava di una crisi tra loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA