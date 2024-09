Tony Renda e Jenny Guardiano oggi: cos’è successo alla coppia dopo Temptation Island 2024

Tony Renda e Jenny Guardiano sono stati i grandi protagonisti dell’edizione di luglio di Temptation Island 2024. Una coppia che ha evidenziato molte difficoltà, dovute soprattutto ad un atteggiamento geloso e a tratti possessivo nei confronti della fidanzata. Lei, durante la sua avventura nel reality, ha palesato il suo malessere, dicendosi stanca di subire privazioni nella coppia e di essere anche messa da parte da lui, che di lavoro fa il deejay.

Queste mancanze hanno portato Jenny e Tony ad un falò di confronto particolarmente acceso, alla fine del quale lui ha ammesso molti dei suoi errori, chiedendo scusa a Jenny. Nonostante scontri e problematiche, Jenny e Tony hanno lasciato insieme Temptation Island 2024. Ma oggi stanno ancora insieme o la loro storia ha subito poi un nuovo contraccolpo nella vita reale?

Tony Renda e Jenny Guardiano stanno ancora insieme: le novità sulla coppia

Stando alle ultime notizie sulla coppia, Jenny e Tony stanno ancora insieme. Anzi, il loro rapporto è sensibilmente migliorato dopo Temptation Island 2024, tanto che la stessa Jenny, parlando sui social, ha ammesso: “Devo dire che le cose sono cambiate rispetto a prima. Lui ora tiene a freno la sua gelosia e io sono più libera. Adesso mi vesto come voglio, esco e mi diverto. Posso mettere cose scollate e lui non mi limita. Certe volte sparisce e dice che lo fa per lasciarmi la mia libertà. Adesso sono contenta ed è quello che desideravo. Sono anche uscita con Martina e insieme siamo andate in un locale.” Pare, dunque, che Tony abbia messo da parte la sua gelosia in virtù di un rapporto più sano con la sua compagna che lui stesso ha ammesso di amare molto. Cosa della quale si è d’altronde ancor di più accorto grazie al percorso fatto nel reality delle coppie. Non resta che scoprire quali sono i progetti della coppia per il prossimo futuro: che abbiamo in progetto di sposarsi?