Tony di Temptation Island 2024 attaccato anche dagli altri fidanzati/ “Cosa fa di male Jenny? Sei matto!”

Tutti contro Tony a Temptation Island 2024: anche i fidanzati contro di lui

Le rivelazioni di Jenny sul fidanzato Tony nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024 hanno sollevato un vero e proprio polverone. Non solo il deejay 42enne è finito nel mirino degli attacchi del web, ma è stato criticato anche dagli altri fidanzati, suo compagni d’avventura. Il motivo sono le rivelazioni fatte da Jenny, che ha ammesso di essere priva di vestirsi come vuole o di viaggiare con le amiche perché Tony glielo impedisce, dicendosi solo “preoccupata” per lui.

Temptation Island 2024, 3a puntata/ Coppie e diretta: Gaia vicina al single Jakub, Luca perde il controllo!

“Il suo modo di impormi le cose mi ha fatto sempre sentire sbagliata, l’abbigliamento per esempio. Qui dentro ho il coraggio di indossare ciò che lui reputa sbagliato, non ci vedo niente di male.” ha ammesso Jenny in un video che è stato mostrato a Tony e a tutti i fidanzati nel pinnettu. La reazione di Tony, che si dice dispiaciuto perché lei non ha detto che anche lui ha rinunciato alla sua libertà per vivere la loro storia, ha scatenato i commenti critici dei fidanzati.

Siria spiazza Matteo a Temptation Island 2024: "Non so più se lo amo e lui non lo sa"/ Lui furioso: "Deluso"

Tony criticato dal web e dai fidanzati per i divieti imposti alla fidanzata Jenny

“Questo è matto, sta in un altro mondo!” tuona Raul su Tony a Temptation Island. “Ma lei che fa di male? Se lei si veste in un certo modo ti devi abituare, è la normalità. Se non lo fa a 26 anni quando lo deve fare? Ma non esiste il baratto, è il feudalesimo?”, aggiunge invece Luca, criticando il comportamento dell’amico. Come loro, anche il web ha lanciato contro Tony accuse molto forti: “Che nel 2024 si senta ancora che c’è chi impedisce alle proprie fidanzate di vestirsi come vogliano è vergognoso! Tony assurdo!” è il messaggio critico di un utente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA